Lo anunció el Intendente Javier Andres en conferencia de prensa. La pesca sustentable quedó habilitada dentro del territorio de Adolfo Alsina, y con el debido protocolo de cuidados en el marco de la pandemia de COVID – 19



Los dueños de lagunas que deseen obtener el permiso habilitante, tanto como aquellos que deseen ir a pescar deben ingresar a https://www.adolfoalsina.gov.ar/pesca y completar el formulario para obtener el respectivo permiso.



Los dueños de los pesqueros deberán registrarse en www.adolfoalsina.gov.ar/pesca y determinar la cantidad de pescadores que pueden recibir por día según el protocolo.



Los pescadores deberán sacar turno en la laguna en que quieran pescar a través de esa página.



Disposiciones generales:



El presente protocolo no incluye la pesca con fines deportivos ni competiciones.

Será obligatorio realizar la actividad en posesión de toda documentación habilitante necesaria, más DNI.



Se hará un relevamiento las dimensiones y características asociadas a la infraestructura disponible en cada una de las lagunas habilitadas, a los fines de determinar la Capacidad Operativa de cada unidad para las Modalidades de trabajo a desarrollar, respetando el respectivo distanciamiento social necesario establecido por las autoridades locales para preservar la salud de los Pescadores.



La actividad deberá ser realizada viernes, sábados, domingos y feriados en los lugares autorizados, de 8 a 16 horas.



El no cumplimento de las normas establecidas llevará a la inclusión de la persona en el registro de incumplimiento de la actividad, suspendiendo por el término de 6 meses la realización de la actividad por parte del interesado.



Será obligatorio el uso de tapabocas.



No se compartirá ninguna bebida o comida antes, durante o luego de la actividad.

Modalidad “Pesca en Línea de Playa”:



Se deberá llegar al lugar donde se realizará la actividad en forma individual, salvo grupo familiar conviviente que podrá compartir vehículo.



Se dispondrá un distanciamiento mínimo de 10 metros entre personas, no permitiendo acompañantes.



El pescador deberá realizar la actividad en las bajadas de playa declaradas y habilitadas por el municipio.



Se prohibirá el acceso a los muelles de pesca con materiales de trabajo personales, a los fines de evitar el acceso de elementos contaminados.



Se permitirá, como máximo, el uso de dos equipos completos de cañas de pescar por pescador.



Cada pescador deberá llegar al pesquero con el Permiso Impreso y el DNI y regresar con el Permiso firmado por el responsable de la Laguna.