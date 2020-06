El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, advirtió este miércoles que el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires podría colapsar a mitad de julio si el ritmo de contagios de coronavirus Covid-19 sigue aumentando de manera exponencial.

“En provincia de Buenos Aires nos está dando que si los contagios subieran a un ritmo exponencial tendríamos el sistema colapsado para mediados de julio. En esa fecha estaría al límite”, advirtió el titular de la cartera de Salud bonaerense en declaraciones radiales sobre la situación sel coronavirus en su distrito.

“Si la cosa se desmadra hay que cerrar”evaluó Gollán sobre el avance del coronavirus Covid-19 y agregó que hay que “evitar hasta dónde podamos una gran cantidad de muertes; otros países lo hicieron distinto, dijeron que mueran los que tengan que morir”.

En ese sentido, pronosticó que “si se levanta la cuarentena en forma completa vamos a una situación donde se desborda el sistema sanitario y es la médica de Chile diciendo ‘a quién le sacó el respirador y a quién se lo pongo'”.

Luego, el ministro de Salud de la provincia explicó que lo se puede relajar el aislamiento en el AMBA porque “en los últimos 15 días la cantidad de casos aumentó en forma importante, veníamos promedio de 60 casos y pasamos a promedio cinco veces mayor”.

“Nosotros decimos que las zonas donde hay mayor concentración de casos deben estar lo menos conectadas posibles con las zonas que no lo tienen”, explicó sobre los cuidados por el coronavirus Covid-19 y agregó que “ahora, los barrios populares de la Ciudad –que son menos que la Provincia– interactúan con toda la Ciudad y Conurbano; los barrios populares de Tapiales, La Matanza y Lanús interactúan todo el tiempo”.

“Si se ve un aumento de casos, hay que ser más cautelosos. Para nosotros, en Provincia no habría que hacer ninguna actividad que aumente la cantidad de circulación que no puedo controlar”, manifestó y alertó: “Si lanzo gente a la calle que no se para dónde va y de dónde viene es una situación que no puede controlar”.

Fuente: Minuto 1