El Departamento Ejecutivo elevó al Honorable Concejo Deliberante de Adolfo Alsina el proyecto de ordenanza para instalar un Sitio de Transferencia de Residuos Sólidos, No Domiciliarios Secos, en la ciudad de Carhué en el Partido de Adolfo Alsina.



El proyecto de ordenanza se basa en que la instalación de un Sitio de Transferencia sería el inicio para la erradicación paulatina de basurales clandestinos a cielo abierto, la quema de residuos y disminuirá el costo en la contratación de contenedores habilitados para este tipo de residuos.



Todo junto es basura, separado es un recurso



La clasificación de los materiales recibidos podría ordenar su posterior aprovechamiento convirtiendo la basura en recursos.



Los Residuos Sólidos No Domiciliarios Secos son aquellos residuos como las ramas, el pasto, los escombros, los neumáticos, la chatarra, etc., que el vecino no puede disponer en una bolsa plástica para que el servicio de recolección retire en los camiones compactadores.



El Departamento Ejecutivo Municipal, en el proyecto de ordenanza, solicita al H.C.D. instalar un Sitio de Transferencia de Residuos Sólidos no Domiciliarios Secos en el inmueble identificado catastralmente como Circunscripción 1, Sección F, Quinta 276.



El Sitio de Transferencia de Residuos Sólidos no Domiciliarios Secos funcionará en un predio cerrado con horarios de atención.