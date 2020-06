No se puede decir que los huevos no eran frescos: así quedó demostrado cuando uno de los cascarones se rompió y de él surgió un diminuto pichón que quedó haciendo equilibrio en un maple en un mercado de Tailandia. La escena no tardó en volverse viral esta semana, y el pajarito se salvó de terminar hervido.

Se sabe que las gallinas son ponedoras aún sin un gallo cerca, pero en el caso de las de Khun Pukpik, la vendedora de huevos que se volvió viral, la idea era que hubiese embriones dentro de los cascarones. Lo que nunca pensó la mujer fue que uno de sus productos eclosionaría antes de ser vendido -y hervido- en un plato conocido como “balut” en paises cono Tailandia, Camboya o Filipinas.

Viral: el nacimiento de un pollito en un maple de huevos sorprendió a todos en un mercado de Tailandia

El Balut suele prepararse con huevo de pato ya fertilizado, pero el pichón de Khun Pukpik no será material de delicatessen: es más, desde que se volvió viral ni siquiera será convertido en pato laqueado o alguna otra exquisitez de la cocina asiática, sino que se convirtió en la mascota de la familia de la mujer.

“Me sorprendí un poco al darme cuenta de que el pichón se movía en el maple. Todos estuvimos de acuerdo en mantenerlo como mascota, Tuvo mucha suerte de no convertirse en balut”, aseguró la mujer del viral.

Fuente: Minuto 1