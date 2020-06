El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, volvió a pronunciarse respecto a las protestas que se desarrollan en gran parte del país y atraen la atención mundial. Convocó a la población a traducirlas en “acción pacífica, sostenida y efectiva” para abordar el racismo estructural.

A través de una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter, el mandatario destacó la importancia de las movilizaciones, que se vienen llevando a cabo en distintas ciudades tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía, y pidió hacer de “este momento un verdadero punto de inflexión para lograr un cambio real“. Al mismo tiempo, destacó que las protestas representan una frustración genuina y legítima por un fracaso de décadas en reformar las prácticas policiales y el sistema de justicia penal más amplio.

Y enfatizó en que “se debería condenar a los pocos que recurren a la violencia, no a la abrumadora mayoría que merece nuestro respeto y apoyo”.

Ultimately, it’s going to be up to a new generation of activists to shape strategies that best fit the times. But I want to highlight some basic lessons from past efforts that are worth remembering: