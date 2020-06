La cuarentena decretada para evitar la propagación del coronavirus generó un parate económico que se sumo a la crisis que ya atravesaba la Argentina. La mayoría de la gente no puede ir a trabajar y, en mucho casos, no perciben ingresos. Esta situación complicó el presente de 12 millones de familias a los que llegar a fin de mes les cuesta cada vez más. Luciana Geuna presentó en Telenoche (eltrece) un informe donde se refleja uno de esos casos.

“Antes la piloteábamos bien y desde el 20 de marzo fue un desastre total. Hago efectos especiales y soy doble de riesgo. Estábamos grabando la serie del Tigre Verón y nos dijeron ‘se corta acá’. Al ser freelance, si no laburo no cobro“, contó Ricardo Manolio, que está casado y tienen tres hijos, de 10, 5 y un año y medio.

“Ahora estamos con el sueldo de mi mujer, que como habíamos pedido un préstamo para comprar una camioneta dos meses antes de esto, eso se debita de ahí. Ella gana 30.000 y 15.000 se lo lleva el auto. Dejamos de pagar el colegio de la nenas, que eran cerca de 10.000 por mes. Ni abro a las boletas de gas y luz porque no tengo cómo pagarlas. De tarjeta debo 50.000 y el mes que viene van a ser 100.000″, agregó.

Asimismo, el hombre explicó por qué no puede acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que estableció el Gobierno para ayudar a quienes lo necesiten: “En Anses me dijeron que no pueden hacer nada porque mi mujer cobra un sueldo. Vivimos de lo que me ayuda mi suegro, mi familia”.

“Cuando pase esto voy a tener que trabajar tres veces más de lo que ya trabajaba para poder pagar lo que debemos. Si bien tengo para comer, cosa que mucha gente no, lo que más me mata es tener dudas y no saber cómo ni cuándo las voy a pagar“, concluyo Manolio.

Fuente: TN