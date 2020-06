Tras cinco noches consecutivas de protestas contra el racismo y el accionar policial por la muerte de George Floyd, este domingo 31 de mayo en varias ciudades de Estados Unidos manifestantes protagonizan saqueos y disturbios en las calles, para reclamar por el asesinato del hombre afroamericano en manos de un policía.

En la tarde y noche de este domingo, las imágenes que muestran actos de vandalismo y saqueos en varios locales comerciales se vieron en California y situaciones similares se vieron en las últimas horas en Los Ángeles, donde se teme además que se repita lo ocurrido más de veinte años atrás. En 1992, el crimen policial de Rodney King desembocó en violentos disturbios y enfrentamientos con la policía, que terminaron con más de 50 muertos y 2.000 heridos.

En el día de hoy, miles de soldados patrullaban las principales ciudades de Estados Unidos, luego de que las autoridades decretaran el toque de queda nocturno en un total de 25 ciudades de 16 estados de ese país.

En la noche del sábado, la violencia también se vivió en las calles en Nueva York, Filadelfia, Dallas, Las Vegas, Seattle, Des Moines, Memphis, Los Ángeles, Atlanta, Miami, Portland, Chicago, y en Washington. Mientras los manifestantes cortaban rutas e incendiaban autos y comercios, las fuerzas policiales lanzaban gas lacrimógeno y balas de goma.

Unos 5.000 soldados de la Guardia Nacional fueron desplegados en 15 estados y en Washington, y otros 2.000 estaban listos para intervenir de ser necesario, según consignó AFP.

Las protestas masivas en el país comenzaron tras la muerte el pasado lunes en Minneapolis del hombre negro de 46 años, a manos de un policía blanco, quien lo asfixió y quedó detenido el viernes 29 de mayo. El agente Derek Chauvin, retratado en un video mientras apretaba con su rodilla el cuello de Floyd, que se encontraba en el suelo y esposado, fue detenido por el asesinato.

“Derek Chauvin ha sido acusado por la oficina del fiscal del condado de Hennepin de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario”, dijo el fiscal del condado, Mike Freeman. Además, el funcionario anticipó que también presentarían cargos contra los otros tres oficiales acusados por el crimen de Floyd.

En tanto, el presidente Donald Trump, calificó en sus redes sociales de “matones” a los manifestantes, prometió poner fin a “la violencia colectiva” y responsabilizó de los desmanes a la “izquierda radical” y al grupo antifascista Antifa, a quienes dijo que pondrá en la lista de “organizaciones terroristas”.

“Estados Unidos va a inscribir a Antifa en la categoría de organizaciones terroristas”, tuiteó Trump, que atribuyó en los últimos días a este movimiento y a otros “extremistas radicales” los desbordes violentos de manifestaciones originariamente pacíficas, en protesta por la muerte del hombre negro.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.