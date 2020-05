Cristian Ritondo fue ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal durante su gestión al frente de la provincia de Buenos Aires. Hoy conduce el bloque del PRO en la Cámara de Diputados. En una entrevista con PERFIL opinó sobre la denuncia de la interventora de la AFI contra Macri, de los eventuales candidatos presidenciales y del rol opositor.

Sobre la falta de quórum de hoy en el recinto para sacarle los superpoderes al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, apuntó principalmente contra el bloque de Roberto Lavagna que fue fundamental para no llegar al número necesario para tratar el asunto. Planteó que “no hay responsables políticos” en torno a la denuncia de la AFI sobre el supuesto espionaje a dirigentes de todo el ámbito político y no descartó que María Eugenia Vidal sea candidata a Presidente.



– Esta mañana no lograron quórum para derogar los superpoderes del Jefe de Gabinete. Dijiste en conferencia de prensa: “Hoy debieron haberse sentado 138 diputados que fueron elegidos por fuerzas opositoras y no estuvieron. Esos diputados deben dar la cara a sus votantes y explicar por qué no estuvieron presentes”.



– Cuando te presentas y no ganas, sos alternativa. Queríamos recuperar la potestad de la Constitución Nacional de tener el control y la auditoria del Presupuesto. Acá pasaron dos cosas, uno que no hay Presupuesto y se toma el del año 2019 y nosotros decimos que si es por la pandemia y hay que votar transferencias lo hacemos. Pero sacar un DNU que por sola firma le da el poder al jefe de gabinete es un escándalo.



– Estuvieron a 5 votos.



– Los que faltan fueron alternativas, no son del Frente De Todos y se presentan como diputados oficialistas. ¿Sos opositor o no? Hoy quedó claro quienes son opositores y quienes funcionales al Gobierno en una potestad que tiene el Congreso. Porque una cosa es acompañar distintas visiones para ser más o menos opositor. Pero hoy no tenía que ver con algo que necesita el Gobierno, sino con anular el poder del Parlamento.



– Entre los ausentes estuvieron gran parte del bloque que acompañó a Roberto Lavagna.



– Se presentaron Graciela Camaño, Jorge Sarghini, Enrique Estévez y Luis Contingiani. El resto no. Eso es oficialismo.



-Y tampoco se sentaron Antonio Carambia, Beatriz Ávila y Pablo Ansaloni, quienes ingresaron a la Cámara en listas de Cambiemos en 2017. Lo que ellos plantean es que no querían irse de JXC, sino que querían armar un bloque dentro de Cambiemos y practicamente los obligaron a irse por no ser PRO.

– Eso es mentira. Nunca hablaron conmigo, nunca vinieron a una reunión. Si hubieran querido estar adentro lo hubieran dicho hoy.



– ¿Cómo sigue la denuncia de la AFI? Se reunió el miércoles la Bicameral Inteligencia que vos integrás.



– Vamos a esperar que haya respuestas del Poder Judicial. Está la denuncia publica de la AFI donde tenemos preguntas que tienen que ver con donde encontraron la computadora, quien la encontró, la trazabilidad y ahí vamos a ver. El miércoles solo tuvimos presente esa denuncia que estuvo antes en los medios que en la Cámara.



– ¿Te sorprende que la AFI se encargue de espiar? Cuando eras ministro de Seguridad de Buenos Aires, Vidal denunció que había una fuerte sospecha que ese sector lo hiciera con ella.



– Si es cierto. Lo denunciamos. Pero si 6 meses después de asumir planteas una pinchadura de mails y demás…Suponiendo que existiera, ¿hay responsables políticos?, yo creo que no. Hay que ver de quien dependía, quienes eran. Hay que ver la trazabilidad. Yo que sé si fue el año pasado o este.



– ¿Se habló de la reforma que promueve Cristina Caamaño en la Ley de Inteligencia?



– No. Supongo que tanto la comisión que quieren armar más la ley que tienen en mente habrá que trabajarla el Congreso.



– ¿Están de acuerdo que algo hay que hacer algo al respecto?



– La AFI tiene una buena Ley de Inteligencia. ¿La podes mejorar? Si. Pero tiene que ver con la conducción política de ese sistema.



– ¿Crees que con Gustavo Arribas (extitular de AFI) se manejó bien?



– Mas allá del manejo y demás, lo principal es respetar la ley de Inteligencia que está, ahí tienen los criterios a seguir. Hoy no tenemos el plan nacional. La ley es buena y actual.



– Vidal planteó días atrás “salir a buscar el voto” ¿fue como señal de largada electoral?

– Lo dijo con dirigentes de Chubut vía Zoom. Son reuniones que organizo yo. Lo que dice Vidal es que tenemos 116 diputados, hay que salir a buscar el voto para tener una masa de legisladores para poner freno a algunos excesos.



– ¿La ves candidata en la legislativa?



– Es una discusión que se dará más adelante. María Eugenia está con la cabeza en otra cosa. En contacto con los intendentes y, sobre todo, ayudar en lo que se pueda.



– Será difícil el año que viene en Provincia con el peronismo unido.



– Si, pero ella dio la promesa de ir por los bonaerenses.

– ¿Observas a JXC unido detrás de un proyecto de Larreta para ir por la Presidencia?



– Es uno de los candidatos pero no descarto a Alfredo Cornejo, a Martín Lousteau, a Mario Negri o a Gerardo Morales. Tampoco a MEV como candidata presidencial.



– ¿Y cuál es hoy el rol de Macri?



– Hoy el silencio de Mauricio tiene una lógica que tienen los expresidentes. En general no hablan, dan conferencias y con todo esto se está cuidando. Esta bien el rol que esta desempeñando Mauricio. Es uno de los lideres, el creador del PRO. Pero como toda familia hay muchos que crecieron y ahora tienen aspiraciones.



– ¿Cómo se desarrolla la alianza del FDT?



– Funcionan coordinados. Como dicen ellos no les veo agujeros en el bloque de FDT con la conducción de Máximo Kirchner. Hoy no se ven fisuras. Adentro igualmente tenes una jefe natural como CFK y un presidente a quien su máxima referencia es la segunda. Eso no es una sorpresa. Acá hay un presidente y una vice. Esta última tiene un poder de referencia muy fuerte. Esa es la realidad. Y lo sabemos desde el día cero. No hay mucho análisis para hacer.



– Tenes un rol como diputado en el Congreso hasta 2023. ¿Cuál es tu aspiración personal?



– Soy parte de un equipo. Trabajo con Vidal y lo seguiré haciendo.



– ¿Ella a presidente, vos a gobernador de Buenos Aires?



– Falta un montón y encima estamos en pandemia. Falta para esa discusión.



– ¿En cuanto a la pandemia, crees que la extendieron demasiado? ¿La gestionan bien?



– Mas allá de que hay que respetar la vida, es cierto que hay millones de angustias de los argentinos. Desde saber cuando tu hijo vuelve al colegio a saber cuando podes volver a trabajar. Hay cheques rechazados, crisis terminales en las PYME. Es muy complicado.



– ¿Y ahí que hacer?



-Hay que compatibilizar las dos cuestiones para tratar de aliviar esas angustias.



– En la Ciudad no es muy distinto lo que hace Larreta a lo que hace el Presidente.

– Pero Horacio no emite moneda. Y no puede tomar decisiones propias. Salvo impuestos de CABA no maneja políticas impositivas importantes. Como es una ciudad de más de 500 mil habitantes todas las decisiones deben ser avaladas por jefatura de gabinete.

