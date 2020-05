Fede Bal atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras ser diagnostica con cáncer de colon. El actor se realizó rayos y sigue con quimioterapia, un tratamiento que lo desgastó mucho, según contó Carmen Barbieri.

En este contexto, el actor dio una entrevista y se mostró reflexivo. “Quiero vivir mil cosas más, me gustaría ser padre, formar una familia. Pero si muriera, me daría paz pensar en que tuve una vida maravillosa: no me privé de nada”, es el adelanto de la portada de la revista Hola! Argentina. “A todos los que amo se los dije, pagué deudas, pedí perdón a algunas de mis ex y siempre trato de transmitir mensajes positivos”, agregó.

Hace dos días, Bal le dedicó un mensaje especial en Instagram a su padre, Santiago. “¡Cómo te extraño viejo! Qué lujo nos dimos de hacer juntos esa gran obra, tu última. Casi que puedo sentir el calor de las luces, el olor a teatro, y escuchar pasar a nuestros compañeros por atrás preparándose para el próximo cuadro. Si hago un poco de fuerza, revivo en mi cabeza esas líneas y la emoción es enorme. ¡Necesito tanto del teatro, tanto de vos! Te amo, donde quiera que estés”, escribió junto a fotos de la función.

Fuente: Minuto 1