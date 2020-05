Lula da Silva dio una llamativa opinión sobre el impacto del nuevo coronavirus: el expresidente brasileño dijo que hay aspectos positivos en la pandemia, ya que permitió demostrar la “necesidad de la presencia del Estado “en la economía e indicó: “Menos mal que la naturaleza creó este monstruo”.

No obstante, tras la polémica que generaron sus palabras, este miércoles Lula publicó un video en sus redes sociales para pedir disculpas por lo dicho.

“Usé una frase totalmente desafortunada, una frase que no cabía. Y si alguna persona se sintió ofendida, la palabra ‘lo siento’ fue hecha para que la usáramos con gran humildad. Si alguno de los 200 millones de brasileños se ofendió, me disculpo. Conozco el sufrimiento que causa la pandemia, el dolor de tener familiares enterrados sin poder acompañarlos”, expresó el ex mandatario.

Para Lula el coronavirus tiene un impacto positivo porque debilitan las teorías defendidas por los adherentes a la agenda del liberalismo económico, cuyo principal foco es la prácticamente nula interferencia del Estado en la economía de una nación y está representado actualmente en el ministro de -economía de Jair Bolsonaro , Paulo Guedes.

“Cuando veo a esas personas que defienden la venta de todo lo que es público, que consideran que lo público no sirve para nada, pienso ‘menos mal que la naturaleza creó este monstruo llamado coronavirus ‘”, expresó el líder del Partido de los Trabajadores (PT).

“Ese monstruo permite que los ciegos comiencen a ver que apenas el Estado es capaz de dar solución a determinadas crisis, esta crisis del coronavirus solo puede ser resuelta por el Estado “, justificó.

En ese sentido, Lula recordó que el Estado también tuvo un rol importante en la solución de la crisis financiera de 2008 , ocurrida durante el segundo de sus dos mandatos presidenciales, que se prolongaron entre 2003 y 2010. También elogió al “New Deal” , el programa de reactivación económica aplicado en Estados Unidos a partir de los años 30, del siglo pasado por el presidente Franklin Delano Roosevelt, según consignó el diario brasileño O’Globo.

Brasil se convirtió en el tercer país con mayor cantidad de casos de coronavirus en el mundo, detrás de Estados Unidos y Rusia. Brasil confirmó 271.885 casos de Covid-19 y 17.983 muertos, por lo que es el principal foco en América Latina.

Fuente: Minuto 1