Detuvieron a 11 bolivianos por cruzar la frontera violando la cuarentena.

Ocurrió en el límite entre La Quiaca y Villazón.

El gobernador Morales aseguró que tenían residencia apócrifa en el país para cobrar subsidios.

En el marco de los controles sanitarios y de seguridad que se llevan adelante en los pasos fronterizos, las fuerzas de seguridad argentina detuvieron a 11 ciudadanos de nacionalidad boliviana, que habían utilizado pasos alternativos para ingresar al país.

El arribo de extranjeros al país está prohibido a raíz del aislamiento dispuesto por la pandemia de coronavirus. Sólo pueden ingresar quienes los argentinos con residencia en el país y al hacerlo deben cumplir con una estricta cuarentena.

En ese contexto, los 11 bolivianos fueron sorprendidos la semana que pasó.

Según declaraciones del gobernador Gerardo Morales, al ser advertidos por las fuerzas de seguridad se detectó que el objetivo de su entrada al país fue el cobro de planes sociales.

Los subsidios del estado nacional, por distintos conceptos, están reservados para quienes poseen residencia en el país.

El mandatario jujeño aseguró que los detenidos tenían una residencia “trucha” con el sólo fin de obtener el beneficio, pero en realidad vivían en su país de origen.

Me jode que vengan a cobrar planes acá los que no les corresponde, de entrada. Y además que transgredan, que rompan la cuarentena

El mandatario además aseguró que una estimación realizada a partir de información oficial indica que cerca de 2500 ciudadanos del vecino país estarían en la misma situación.

“Nosotros estamos ahí, remándola, no nos alcanza para nuestros propios compatriotas y resulta que bolivianos no sólo transgreden la cuarentena en la frontera si no que además vienen a cobrar un plan”, agregó el gobernador.

