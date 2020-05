Hoy, jueves 14 de mayo a las 18 hs. se realizará una videoconferencia sobre Estrategias de Comunicación para Emprendedores dictada por María Julia Poiré, y organizada por la Secretaria de Producción de la Municipalidad de Adolfo Alsina.



La misma es gratuita y los interesados deben ingresar en: https://meetingsamer18.webex.com/meetingsamer18-es/j.php?MTID=me4f6f6ef5a598a4f46787c2c5d803697



Número de reunión: 625 240 812



Contraseña: VMdBBJKU497 (86322558 a través de teléfonos y sistemas de vídeo)



IMPORTANTE: se les va a ofrecer descargar la aplicación. NO es necesario descargar nada, cancelan la descarga y hacen click en “Join from your browser” o ingresar desde su navegador (puede estar al medio o al final de la pantalla).



Por último deben ponen el nombre para mostrar.