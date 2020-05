En plena pandemia del coronavirus, la polémica en torno a las prisiones domiciliarias sigue dando que hablar. Ayer, el Gobierno de Buenos Aires se desligó de la decisiones de los jueces. Sin embargo, hoy se instaló la polémica sobre un mail de un funcionario de la subsecretaría de DDHH bonaerense pidiéndole a jueces y tribunales la liberación de al menos 25 presos. Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia, se refirió al respecto al aire de Radio Mitre.

“Ayer el gobernador ha sido claro: el Poder Ejecutivo no tiene ni la voluntad ni la capacidad para llevar adelante dos cuestiones. Una es la interferencia con el Poder Judicial y otra la voluntad de sacar de las cárceles a delincuentes que han cometido delitos aberrantes y graves. Desconozco la procedencia de ese mail. Los mails son acciones individuales y si eso existe serán responsables tanto quien lo envío, como aquel juez que se haya dejado influenciar por algún comentario o deseo de algún funcionario”, aseguró.

En este sentido, el funcionario apuntó directamente a la responsabilidad judicial. “Ha sido una liberación de presos torpe, irracional e inconsulta. Porque se debía haber notificado a las víctimas y al sistema de seguridad para tener un control. Es responsabilidad de la Justicia generar todos los parámetros para que sobre ese preso que va a ser liberado se consulte con la víctima, se asegure que el lugar donde va a ser liberado tenga las características para llevar adelante el control y cuando termine la pandemia volver a la cárcel”, afirmó.

“Se puede llevar un control y no necesariamente tiene que estar alojado en su casa particular. La justicia ha hecho la solución más fácil, me saco el problema de encima y que la sociedad se arregle. No solamente repudiamos que se hayan liberado presos en semejante magnitud sino la forma en que se hizo, fue una forma de provocar a la sociedad de manera innecesaria”, expresó.

Por último, Berni reconoció las falencias en el servicio penitenciario pero insistió en cargar la responsabilidad a la Justicia. “Quien tiene en este caso la lapicera para asumir la responsabilidad de sus actos es el juez que firma una sentencia de liberación. Nadie desconoce el problema gravísimo que hay en las cárceles. No solamente hay sobrepoblación, hay sobrepoblación en condiciones vergonzosas. No solamente en las cárceles, sino también en las comisarías. La provincia de Buenos Aires es una provincia que se caracteriza por tener falencias de todo tipo”, cerró.

Fuente: El Intransigente