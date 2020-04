Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se expresó en contra de las prisiones domiciliarias a detenidos en situación de riesgo por el coronavirus, y aseguró que pretender controlar a los detenidos mediante una tobillera electrónica “es un verso“.

“La verdad es que es una situación muy excepcional, donde mi visión no tiene mucha injerencia porque las cárceles dependen por un lado administrativamente del Ministerio de Justicia, y la libertad de cada uno de los presos depende de los jueces. Por suerte para los presos no depende de mi opinión, porque no sale ninguno”, opinó el funcionario en el programa Animales Sueltos, que se emite por América.

En palabras de Berni, además, no hay suficientes dispositivos de control para asegurarse de otorgar la prisión domiciliaria a la cantidad de presos de riesgo que la solicitaron, por lo que el monitoreo mediante tobillera electrónica “es un verso”. “No hay cantidad suficiente de pulseras electrónicas en la provincia para todos los que creen que van a liberar”, dijo.

Frente a la pandemia de coronavirus, hubo motines, reclamos y disturbios en cárceles de Santa Fe, Buenos Aires y Corrientes, en pedido de medidas sanitarias por el avance del virus y por el beneficio de arresto domiciliario a los detenidos que integran grupos de riesgo.

El Tribunal de Casación de Buenos Aires ordenó el pasado miércoles 22 de abril que los jueces ejecuten de “manera inmediata” el beneficio de arresto domiciliario a los detenidos que integran el grupo de riesgo en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia. Casación respondió al reclamo de los defensores oficiales, quienes denunciaron que los jueces de primera instancia no cumplen con el fallo que el 8 de abril ordenó esa medida para los detenidos mayores de 65 años y con enfermedades preexistentes.

El tema generó distintas opiniones al interior del oficialismo: mientras que el presidente Alberto Fernández se manifestó preocupado por la situación sanitaria de las cárceles y remarcó que a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó que se asegure la salud de los detenidos de riesgo, otros referentes del espacio, como Sergio Massa, advirtieron por la peligrosidad de la medida.

El presidente de Diputados le envió una advertencia a los magistrados y aseguró que “los jueces no cumplan con la Ley de la Víctima, y no les den vista y se proceda a la liberación de un delincuente, le iniciamos un juicio político”. “Hay un procedimiento para avanzar con las excarcelaciones y los jueces lo tienen que cumplir”, recalcó Massa, y manifestó que “las penas están para ser cumplidas”.

