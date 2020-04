Alejandro Lamarque interpretó a “Palmiro Caballasca” en el recordado ciclo infantil “Señorita maestra” entre 1983 y 1985. Pero el niño que tuvo como frase de cabecera “Me hirve la cabeza” no pudo seguir con la actuación, trabajó como remisero y hoy vive su peor momento.

A los 51 años, el actor es hipertenso, tiene diabetes, se quedó ciego y vive en una casa precaria. “Me diagnosticaron cataratas y me dejé estar. Hice los trámites en el Santa Lucía, pero después no fui más. Como soy hipocondríaco y un poco miedoso, no sé, no volví, y eso me fue comiendo los ojos”, dijo en diálogo con Crónica TV.

“No tengo baño y tengo bolsas llenas de porquería porque nadie viene a sacarme nada. Mi hija tiene 20 años y dos pibes, está descerebrada. Le decís dos palabras y se pone histérica. Está a full con su familia y no quiere que hable de ella”, explicó. Actualmente vive “de prestado” en San Vicente, provincia de Buenos Aires.

Alejandro Lamarque (Foto:Web)

Luego, relató las tragedias de su vida: “No conocí a mi padre y mi mamá me sacó el primer sueldo de la tele. ¿Cómo llegué a esto? Me dejé estar por gil. Yo no soy pobre, vivo aquí porque no tengo para pagar una sirvienta. Perdí como en la guerra cuando vendí la casa que tenía a un dólar de veinte pesos. Vivo así porque no puedo ver“.

Fuente: Vía País