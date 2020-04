La cuarentena obligatoria para evitar una posible expansión del COVID-19 aplana la curva de casos y, como beneficio colateral, logra una gran mejora en la calidad del aire. Circulan menos autos y funcionan al mínimo las chimeneas, por lo que la contaminación ambiental se reduce en forma considerable. Entonces, se desprende una duda: ¿la llegada de las lluvias es una consecuencia de eso?

A principios de abril, las estaciones de monitoreo del aire de la Ciudad de Buenos Aires registraron una disminución promedio del 42,1 por ciento en los niveles de óxidos del nitrógeno (NOx), luego del inicio de este aislamiento. Estos óxidos son los contaminantes provenientes del transporte y algunas actividades industriales, que están frenadas desde el inicio de la cuarentena.

Y esto no sucede solo acá. La semana pasada, un estudio internacional informó sobre caídas de dos dígitos en los niveles de polución de los grandes centros urbanos del mundo. Situaciones que dejan imágenes que quedarán para el recuerdo: la cordillera del Himalaya es un ejemplo, ya que se puede ver desde la India por primera vez en 30 años.

This is Dhauladhar mountain range of Himachal, visible after 30 yrs, from Jalandhar (Punjab) after pollution drops to its lowest level. This is approx. 200 km away straight. #Lockdown21 #MotherNature #Global healing. pic.twitter.com/cvZqbWd6MR