Lo dijo en una entrevista telefónica con Jorge Rial para Intrusos, luego de apenarse porque no pudo hacer la cuarentena en su mansión de Punta del Este.

Las declaraciones llegaron cuando Rodrigo Lussich le preguntó sobre un posible nuevo impuesto del gobierno a las grandes fortunas, por única vez.

Susana Giménez sobre el impuesto a las grandes riquezas:

"No le creo nada al Gobierno. Felicito a toda la gente que no blanqueó su dinero, porque no pasó nada. No hay justicia, me siento una estúpida" 🙃 pic.twitter.com/dwdHI8EqfW — Natalia Espósito (@natuesposito) April 27, 2020

“Primero, no le creo nada a nadie, porque la única vez no existe. Después, blanqueamos todo lo que teníamos que blanquear, pagamos el 10 por ciento y muchos no blanquearon, que los felicito, porque a nosotros nos sacaron ese diez por ciento”, lanzó. Rial la interrumpió para explicarle que los que no lo hicieron estaban fuera de la ley, y ella retrucó. “Bueno pero hay tantas cosas fuera de la ley”.

“Yo sé que duele pero hiciste bien”, continuó el conductor, sin lograr que la diva se retracte. “Conozco gente que no blanqueó y no pasó nada. No hay como una justicia, no los castigaron y no pasó nada, y yo me siento una estúpida. Yo cumplí con la ley, pero si ahora que te quieren sacar más por única vez…”, continuó.

Luego dijo que creía que es “difícil” que salga ese impuesto ya que “no sería justo”. Por último se quejó: “Es un país que nos está ahogando con los impuestos. El único país del mundo que pagás bienes personales, anticipos, de eso me enteré este año recién, yo creí que en todos los países pagabas eso. No existe en el mundo. Si te morís y pagaste los anticipos nadie te lo devuelve. Nos matan con los impuestos. Esto no existe en el mundo”.

Fuente: Minuto 1