Mientras el Gobierno analiza la continuidad de la cuarentena, no hay indicios del regreso a clases. Por el momento reina la incertidumbre en relación a cuándo los más chicos volverán a las aulas. Así lo confirmó el ministro de Educación, Nicolás Trotta. El titular del Ministerio mantuvo una videoconferencia en el Senado esta tarde y se refirió al reinicio de las clases.

En este sentido, según detalló la agencia NA, el ministro indicó que “todavía hay mucha incertidumbre sobre la posibilidad de regresar” a las aulas. Luego relativizó la posibilidad de suspender las vacaciones de verano. Asimismo, declaró que el foco estará centrado en “aquellos que estén finalizando un nivel”. También señaló que “no hay que imaginar que hay que eliminar el calendario escolar“.

“No necesariamente hay que imaginar que habrá que eliminar las vacaciones de invierno o verano. Sí habrá que poner el foco en aquellos que estén finalizando un nivel, si quizás los que terminen la educación secundaria deban tener un cierre. En los meses de febrero, marzo o abril se puedan intensificar los contenidos para quienes finalizan un nivel“, aclaró el ministro.

Por el momento, los alumnos están estudiando de manera virtual, ya que, a raíz de la cuarentena no pueden concurrir a los establecimientos educativos. Cabe destacar que el funcionario compartió una publicación en su cuenta de Twitter en la que afirmó que la prioridad en la actualidad es la salud. Está claro que todo dependerá del contexto sanitario por el que atraviese el país. Por ello reina la incertidumbre y las noticias cambiantes al respecto.

La semana pasada, el miembro del gabinete nacional aseguró que, debido a la pandemia, es mucho más probable que el sistema lectivo vuelva a ponerse en marcha después de las vacaciones de invierno y no durante las próximas semanas. A la fecha, ya transcurrió un mes desde que los alumnos fueron a los colegios por última vez. En relación a ello explicó que el retorno de las clases no se trata de una cuestión educativa si no epidemiológica.

