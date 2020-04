El Intendente Javier Andres anunció el pedido al gobierno de la provincia de Buenos Aires para que se habiliten los siguientes rubros: trabajadores y trabajadoras de la construcción privada, venta de ropa y calzado, peluquerías, ópticas, martilleros,

venta de electrodomésticos, trabajadores y trabajadoras de casas de familia y entrega a domicilio.



Cada rubro funcionará con los protocolos de seguridad e higiene correspondientes.



Se establecerán horarios y modalidades de funcionamiento específcicos.





Administrar no es liberar



El Intendente JAvier Andres remarcó que la apertura de nuevas actividades es administrar la cuarentena, pero no liberarla.



Y enfatizó la necesidad de que se sostengan las medidas preventivas porque “el virus no hace excepciones”.