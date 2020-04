Barack Obama, la figura más popular del partido demócrata en este siglo, ha ofrecido este martes su adhesión a Joe Biden, el que fuera su vicepresidente en los ocho años que pasó en la Casa Blanca y candidato demócrata «de facto» a la presidencia de EE.UU.

Los expresidentes mantienen tradicionalmente un perfil político bajo tras salir del Gobierno, y Obama no ha sido una excepción en las primarias demócratas. El primer presidente negro de la historia de EE.UU. ha mantenido una apariencia de neutralidad durante la campaña.

I’M PROUD TO ENDORSE MY FRIEND @JOEBIDEN FOR PRESIDENT OF THE UNITED STATES. LET’S GO: HTTPS://T.CO/MAHVGROZKX

— BARACK OBAMA (@BARACKOBAMA) APRIL 14, 2020