La Municipalidad de Adolfo Alsina buscó alternativas para conmemorar un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas y homenajear a los caídos y ex combatientes.



En medio de la pandemia por coronavirus, no se pudieron realizar los actos y actividades previstos. Por esto, desde el Municipio se buscaron alternativas que no signifiquen conglomerado de personas y respeten el distanciamiento social y que las familias se queden en sus casas.



El Intendente Javier Andres, cambió la bandera y dejó una ofrenda floral en el monumento ubizado en la Plaza Nicolás Levalle de Carhué. Lo mismo hicieoron los Delegados de Villa Maza y Rivera, acompañados por Defensa Civil.



Por la noche, en todas las localidades del distrito, salieron propaladoras con el Himno Nacional Argentino. Asimismo, las radios del distrito se sumaron a la iniciativa.



Los Alsinenses cantaron el Himno Nacional en las puertas de sus casas.



También en redes sociales la municipalidad publicó una emotiva versión del himno interpretada por los profesores y alumnos de los Talleres Culturales de todo el distrito. La versión incluyó también la interpretación en lenguas de seña.