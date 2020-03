Amplios Operativos y controles en Carhué en el marco de las “Pandemia COVID-19 (Coronavirus)”:

La Jefatura de Policía Com. Adolfo Alsina comunica que juntamente con numerarios de la Estación de Policía Comunal Carhué, Comisaría de la Mujer y de la Familia local, Grupo Operativo de Investigaciones (DDI) A. Alsina, Comando de Prevención Rural (CPR) A. Alsina, Sub Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Org. A. Alsina, Inspección Municipal, personal de Salud y Cuerpo de Bomberos Voluntarios del medio, continúan realizando amplios Operativos de Seguridad en ambos Accesos a la localidad de CARHUÉ, los cuales se desarrollan durante las 24 horas del día, intensificándose además Patrullajes tanto en unidades policiales como en vehículos oficiales de Bomberos, quienes en forma conjunta notifican a las personas que transitan por la planta urbana, procediéndose a la APREHENSIÓN de aquellos ciudadanos que NO cumplen con el “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”, por resultar un DELITO con intervención del Juzgado Federal del Departamento Judicial Bahía Blanca.- Por tal motivo se solicita a la población que permanezca en sus domicilios.- Asimismo se agradece al ciudadano LAUTARO MILLA quien brindo una “casilla rodante” para que el personal policial pueda realizar sus tareas de una mejor manera y cómoda, la cual se encuentra en el Acceso denominado “La Papelera”, quien además conformo un grupo de jóvenes voluntarios que colaboran con las tareas de prevención en los Accesos, tal es así el caso de los ciudadanos MARIANO RUIZ y GREGORIO FERNANDEZ que comenzaron en el día de la fecha.

Además se destaca la colaboración de las ciudadanas VILLASUSO ANA MARIA, BREIT NATALIA, BLANCO NOELIA, MORON ROSARIO, entre otras, las cuales confeccionaron “barbijos caseros” para el uso diario del personal policial.- Por otra parte el Municipio local brindo los insumos, kit de elementos de higiene y demás materiales que el personal abocado utiliza diariamente para sus tareas.- Se deja constancia que en las localidades vecinas del partido de Adolfo Alsina también se implementó la misma modalidad de trabajo en forma conjunta.- Fdo. Jefe de la Jefatura de Policía Comunal Adolfo Alsina Comisario Inspector ECHAIDE DIEGO ANTONIO.

Acceso a Ruta Nacional n° 33 y Ruta Pcial. n° 60 denominado “LA PAPELERA”.

JEFATURA POLICIA COM. ADOLFO ALSINA, 25 MARZO DEL 2020.