Estas recomendaciones buscan prevenir la transmisión de todas las infecciones respiratorias en ámbitos de atención al público, incluyendo las infecciones producidas por coronavirus como el COVID-19.

Las medidas deben ser adoptadas como prácticas estándar para la prevención de infecciones respiratorias tales como gripe, coronavirus, entre otros, que se transmiten por gotas de saliva al hablar, toser y estornudar; y que contaminan superficies y objetos en un área de circunferencia de aproximadamente un metro.

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES PARA EL COMERCIO:

1. RESPONSABILIDADES

Es tarea de todos el atender a la protección de las personas y de todos los integrantes de las empresas. No hay un agente concreto responsable, debemos actuar con RESPONSABILIDAD todos los agentes de la sociedad desde la administración, al ciudadano, pasando por las empresas y sus empleados. Cada miembro tiene responsabilidad en una parte de la cadena con el fin de prevenir y minimizar la propagación del virus COVID-19.

2. INFORMACION AL PÚBLICO

Poner a disposición del público información sobre la adecuada higiene de manos y la apropiada higiene respiratoria o manejo de la tos ante la presencia de síntomas de una infección respiratoria.

Las recomendaciones visuales tienen que encontrarse en todos los puntos de acceso a las instalaciones.

3. MEDIDAD DE HIGIENE PERSONAL

La HIGIENE DE MANOS es la medida principal de prevención y control de la infección.

El jabón o el alcohol «matan» el virus.

LAVADO DE MANOS:

No debe faltar en los sectores de lavado el jabón y para el secado toallas de un solo uso (descartables) o secadores por aire, reforzando la desinfección con alcohol al 70 %.

Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos que puedan dificultar una correcta higiene de manos.

Recoger el cabello largo atándolo, pudiéndose ayudar de un gorro en el caso de comercios alimentarios.

Usar uniforme, chaqueta o ropa exclusiva para la tarea.

Repartir soluciones de alcohol al 70 % dispuesta en atomizadores para ubicar en los puestos de atención al público, para uso general tanto de clientes como de trabajadores.

HIGIENE RESPIRATORIA:

Debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura de inmediato. No guardarlo, no depositarlo sobre superficies.

Si no tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos.

Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, luego higienizarla.

4. MEDIDAS DE HIGIENE EN EL TRABAJO

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

Realizar limpieza y desinfección frecuente de las instalaciones, así como de los mostradores, picaportes de las puertas, teclas, monitores, muebles, suelos, teléfonos, cajas registradoras, manijas de carros y canastos etc. Todos ellos son puntos contaminados.

Los pasos a seguir para una correcta higiene son LIMPIEZA – ENJUAGUE – DESINFECCION. Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes comunes.

LIMPIEZA HÙMEDA



La limpieza húmeda con paño, en lugar de la limpieza seca (escobas, cepillos, etc). Un procedimiento sencillo es la técnica de doble balde y doble trapo:

• Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente/limpiador de uso doméstico suficiente para producir espuma.

• Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y friccionar las superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia a la más sucia.

• Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.

• Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo recipiente (balde 2) con solución de agua limpia.





DESINFECCION DE LAS SUPERFICIES



Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección:

• Colocar 20 ml de lavandina (con concentración de 55 gr Cl/litro) de uso doméstico y completar con agua fría hasta el litro.

• Colocar la solución preparada en atomizador, y pulverizar las superficies a desinfectar, acompañando con paño exclusivo para esta tarea.

• Dejar secar la superficie. El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual adecuado para limpieza y desinfección (uniforme exclusivo para la tarea, guantes, calzado seguro y pelo largo recogido)

Si utilizamos desinfectantes clorados para superficies que luego toman contacto directo con alimentos, realizar un enjuague de las mismas luego de transcurridos los 5 minutos. Si utilizamos alcohol al 70 % no es necesario el enjuague de superficies.

Utilizar una dilución recién preparada de cloro según el siguiente cuadro:

Para preparar una

solución de: debemos tomar del envase comercial de : 25 gr Cl/L 55 gr Cl/ L 80 gr Cl/L 100 gr Cl/L 1000 PPM 40 ml 20 ml 15 ml 10 ml

Llevar todas las preparaciones a 1 Litro con agua potable La tapita del envase de lavandina = 5 ml





VENTILACION DE AMBIENTES



Los ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas deben hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire.

En otras circunstancias y lugares se recomienda que se asegure el RECAMBIO DE AIRE MEDIANTE LA ABERTURA DE PUERTAS Y VENTANAS QUE PRODUZCAN CIRCULACION DE AIRE.







Los uniformes deberán lavarse diariamente y ser utilizados solo en el lugar de trabajo. Para la manipulación de las prendas «sucias» se utilizarán guantes. No debe sacudirse la ropa para lavar.

El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado (guantes, delantales, calzado cerrado y seguro), higienizar los elementos de limpieza utilizados procediendo posteriormente al lavado de manos.

CONDUCTA DEL PERSONAL

A. Conductas del trabajador

El personal del comercio deberá limpiar sus manos con gel desinfectante cada vez que intercambie algún objeto con los clientes, o siempre que le sea posible.

Para evitar contagios del personal, evitar los abrazos, besos o estrechar las manos con otros empleados. No compartir mate, vasos, etc.

mantener una distancia de un metro y medio ante cualquier persona.

B. Desinfección de manos de clientes

Se aconseja que el personal del comercio recomiende a los clientes que limpien sus manos con gel desinfectante a la entrada del comercio, sobre todo en aquellos comercios alimentarios.

C. Medidas de distanciamiento social

Publicar, notificar y disponer Horarios exclusivos para personas mayores de 60 años.

Limitar el ingreso de personas al comercio (una cada 2 m2), teniendo en cuenta la cantidad de empleados.

Mantener una distancia mínima de un metro y medio con las personas. En zonas de espera de atención, como por ejemplo cola para el cobro, fiambrería, etc., demarcar esta distancia con cinta de color adherida al piso.

De ser posible, implementar el sistema de entrega a domicilio (Delivery)

5. RECOMENDACIÓN A CONSUMIDORES:

*Designar a un integrante del hogar, mayor de edad, para realizar las compras. No concurrir con niños.

* Respetar las medidas preventivas que el comercio comunique.

* Organizar una lista de compras para minimizar el tiempo dentro de los comercios.

*El dinero o tarjetas de débito/crédito están altamente contaminadas. Higienizarse las manos luego de tomar contacto con ellas.

* Al llegar al hogar despojarse del calzado antes del ingreso,cambiarse la ropa con la que salio a la calle y lavarla rápidamente, lavarse correctamente las manos y desinfectar los envases, frutas y verduras con solución desinfectante antes de ser almacenados. 20 ml lavandina de 55 gr/cl /litro y llevar al litro con agua fría, utilizar atomizador o paño embebido en la solución preparada.

6.RECOMENDACIONES PARA LOS TRANSPORTISTAS:

*Higienizar vehículos de transporte, interior y exteriormente, asegurando la menor carga microbiana posible, reforzando higiene en manijas de apertura, volante, palanca de cambio, etc.

*Estar equipados de alcohol en gel, alcohol al 70 % o solución desinfectante clorada de 1000 ppm y hacer un correcto uso de los mismos



*Delimitar y demarcar el lugar de ingreso al comercio, permaneciendo el menor tiempo posible en el lugar.

*En el caso de transporte de carnes, antes de la descarga de medias reses vacunas el manipulador deberá higienizarse las manos, cubrirse con gorro y delantal impermeable su cuerpo y colocarse guantes descartables.



. No se recomienda el uso de barbijos y guantes de manera rutinaria. Respecto al uso de barbijos, la población general sana no los necesita. Los barbijos ayudan a prevenir la transmisión del virus si las llevan las personas que están enfermas. Un uso inadecuado puede contribuir a un desabastecimiento en aquellas situaciones para los que están indicados. Con respecto a los guantes pueden generar una falsa seguridad, si no se conoce su correcto uso, por lo tanto lo más aconsejable es un correcto lavado de manos.