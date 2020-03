Alberto Fernández habló en cadena nacional, a raíz del crecimiento de casos de coronavirus en el país: hay 30 confirmados, -tres son de contacto local- y un muerto. El Presidente decretó la emergencia sanitaria en todo el país que suspende por un mes la llegada de vuelos del EEUU, Europa y China; obliga a reportar síntomas y exige el aislamiento para quienes hayan vuelto de zonas de contagio.

El jefe de Estado llamó a la sociedad a “demostrar que en los temas importantes estamos unidos”, y advirtió que “tendrán responsabilidades penales” todas aquellas personas que deban estar aisladas preventivamente y no lo cumplan.

“Tenemos que demostrar que en los temas importantes estamos unidos. Vamos a seguir monitoreando cada vez que detectemos un posible caso de este virus. Somos Argentina, un país unido donde todos debemos comprometernos con los demás, empezando por el Estado. Lo que le pasa al otro, nos pasa a todos”, señaló el mandatario en un discurso grabado.

Además, el Presidente remarcó que “el Estado está presente y va a acompañar a todos, especialmente a nuestros mayores de 65 años, en quienes la enfermedad tiene mayor impacto”.

Fernández reseñó que las zonas afectadas por la pandemia son “todos los países de Europa, los Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán”, y que “todos los vuelos provenientes de esas zonas quedan suspendidos por 30 días”. No obstante, adelantó que el Estado asegurará los medios para “facilitar el regreso” al país de los argentinos que se encuentren en esos destinos.

El jefe de Estado indicó que “en una situación de alarma generalizada es imprescindible el rol del Estado para prevenir y brindar protección a la población”.

Al dirigirse al país en un mensaje por cadena nacional, el mandatario planteó que “esta pandemia convoca como sociedad, al Estado, las provincias y municipios”.

Otras frases destacadas de Alberto Fernández

-“Sumamos una asignación extraordinaria de 1.700 millones de pesos para tareas de diagnóstico y para sumar recursos para equipamiento hospitalario”.

-“A los mayores de 65 años les pedimos que eviten lugares concurridos y el contacto con personas que hayan estado en los países de riesgo en los últimos 14 días”.

-“La recomendación es simple: lavarse las manos con jabón regularmente, toser o estornudar cubriéndose la boca con el pliegue del codo, ventilar los ambientes y limpiar las superficies u objetos que se usan con frecuencia”.

-“Tenemos que demostrarnos una vez más que en los temas importante estamos unidos. Atravesamos dificultades. Vamos a seguir monitoreando al instante la evolución de esta pandemia para actualizar y tomar las medidas que hagan fal

El decreto del Gobierno

El Gobierno dio a conocer este jueves el Decreto de Necesidad y Urgencia que establece las medidas a seguir a nivel nacional en medio de la pandemia del coronavirus. La norma prohíbe el ingreso al país de pasajeros provenientes de zonas con circulación del Covid-19, determina la cuarentena obligatoria y la emergencia sanitaria en todo el país.

Los puntos destacados:

-Suspensión temporaria de vuelos: El Gobierno decidió suspender por 30 días la llegada de vuelos de países con alta transmisión de Covid-19. El decreto, que lleva la firma de Alberto Fernández, prohibirá el ingreso a la Argentina de pasajeros provenientes de Europa, Estados Unidos, China, Corea, Japón e Irán.

-Aislamiento obligatorio: El decreto establece que deberán permanecer aisladas durante 14 días las siguientes personas:

a) Quienes se consideran “casos sospechosos”, es decir, las personas que presenten fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y que además, en los últimos días, tengan historial de viaje a “zonas afectadas” o hayan estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19. El escrito aclara que esta definición podría ser actualizada por la autoridad sanitaria, en función de la evolución epidemiológica.

b) Quienes tengan la confirmación médica de haber contraído Covid-19.

c) Los “contactos estrechos” de las personas mencionadas en los puntos a y b.d) Quienes arriben al país habiendo transitado por “zonas afectadas”. El escrito agrega que “estas personas deberán también brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción”.

Además, no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por las autoridades.

e) Quienes hayan llegado al país en los últimos 14 días, habiendo transitado por “zonas afectadas”.

-Obligación de reportar síntomas: El Gobierno estableció que las personas que presenten síntomas compatibles con Covid-19 deberán “reportar de inmediato dicha situación a los prestadores de salud, con la modalidad establecida en las recomendaciones sanitarias vigentes de cada jurisdicción”.

