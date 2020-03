El Intendente de Adolfo Alsina, Javier Andres, decretó la emergencia sanitaria en Adolfo Alsina por 180 días.

En el marco del Covid – 19 , el mandatario adhirió a través del Decreto 496/2020 al del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El decreto establece la suspensión durante un plazo de quince días “la realización de todo evento cultural, artístico, recreativo, deportivo, social de participación masiva y, en forma consecuente, las habilitaciones otorgadas por la Municipalidad de Adolfo Alsina para la realización de eventos de participación masiva, cualquier sea su naturaleza”.

Asimismo, estipula medidas de control para establecimientos comerciales, que no se encuadran en eventos de participación masiva pero poseen concurrencia continua:



Gastronómicos:



– Separar a más de un metro las mesas de los consumidores.



– Registro riguroso de los días y horarios que cumple cada empleado, para favorecer el accionar preventivo de los equipos de emergencia ante posible situaciones de riesgo.



– Garantizar alcohol en gel en todas las mesas.



– No permitir la acumulación de personas a la espera del servicio (comúnmente denominada “cola” de personas en el interior del local.



– Utilizar manteles y servilletas descartables o desinfección de mesas adecuada cada vez que cambien los comensales.



– Extremar medidas de higiene.







Comerciantes:



– Extremar medidas de desinfección en probadores y ámbitos de alta circulación.



– Registro riguroso de los días y horarios que cumple cada empleado, para favorecer el accionar preventivo de los equipos de emergencia ante posible situaciones de riesgo.



– Garantizar alcohol en gel en los mostradores.



– Intensificar medidas de higiene.





Empresas de transporte público



– Desinfectar los colectivos, taxis y combis diariamente.



– Sumar alcohol en gel en los vehículos.



– Intensificar campañas de concientización en las unidades para prevenir el contagio.



– Brindar información a los pasajeros sobre los protocolos de licencias a las personas que viajaron a los países en riesgo para que no concurran a sus lugares de trabajo.