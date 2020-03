El periodista Marcelo Longobardi hizo un editorial sobre la agenda política y económica nacional. Para hace un análisis detallado, invitó al sociólogo y analista político, Marcos Novaro. En primer lugar, el entrevistado mencionó el conflicto que se generó entre la Iglesia y el Gobierno de Alberto Fernández, en el marco del impulso de la legalización del aborto. Es un Gobierno que va muy lento y no están midiendo su dimensión, la velocidad con la cual los problemas que tiene enfrente se complican”, determinó.

A este conflicto, le agregó el paro del campo. “La cuestión con el campo es bastante evidente. Las crónicas hablan que Alberto Fernández estaba asombrado con la reacción del campo. ¿Cómo va a estar asombrado si los precios se están derrumbando y él está subiendo los impuestos? Es un Gobierno que no mide las consecuencias de lo que hace”, planteó el sociólogo.

El análisis de Novaro sobre la reforma judicial

Por otro lado, Novaro se refirió a la agenda judicial. “En la Justicia está pasando algo parecido. Es curioso que haya muchos jueces y fiscales que renuncian, haya otros que retiran sus trámites de jubilación, dicen vamos a quedarnos acá a pelearla porque lo que está tratando de hacer el Gobierno es desmantelar del todo la Justicia”, describió. El Gobierno de Alberto Fernández está librando varias batallas en diversos frentes.

“Uno de los temores que se ha generado, en parte exagerado, es que la reforma de la jubilación tiene por objetivo someter a los jueces y humillarlos. El modo en que se desató este conflicto de la jubilación de los jueces es fruto de la imprevisión del Gobierno y fruto de su oportunismo. Es un Gobierno que no mide demasiado lo que hace. Por momentos es extremadamente lento y después acelera con cosas que no midió y no sabe dónde lo va a llevar”, cuestionó el invitado al programa ‘Cada Mañana’.

Renegociación de la deuda

Por último, mencionó la negociación de la deuda y criticó la manera en que Alberto Fernández está gestionando este tema tan delicado. Es un Gobierno sin estrategia que avanza y retrocede sin estertores. Con la deuda esperemos que no pase lo mismo. Ellos negocian primero con los fondos privados sin iniciar un plan económico. Por ahora no está funcionando”, concluyó.

Fuente: El Intransigente