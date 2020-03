El martes comenzará la entrega de las tarjetas alimentar a 417 personas en Adolfo Alsina. Las mismas deberán retirarlas en el Banco Provincia de Buenos Aires.



El ANSES será quien notifique al titular que está en condiciones de retirar su tarjeta por el banco. Las notificaciones se realizarán vía telefónica o por SMS, al número registrado en la base de ANSES.



La selección de las 417 familias de Adolfo Alsina fue designada automáticamente a partir del cruce de datos entre ANSES y AUH, por lo que no hace falta realizar ningún trámite.



La tarjeta alimentaria es una iniciativa que forma parte del Plan Argentina contra el Hambre implementado por el gobierno nacional, y busca beneficiar a 2 millones de personas entre embarazadas y madres de chicos menores de seis años, de los sectores en mayor situación de vulnerabilidad social.



La tarjeta permite a las familias acceder a la canasta básica alimentaria. La misma está destinada a la compra de alimentos (no bebidas alcohólicas), pero no extraer dinero de los cajeros.

La tarjeta está destinada a madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), así como a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.



Hay dos tipos de credencial en función de su monto:



Una de 4 mil pesos que será entregada a las madres embarazadas a partir del tercer mes y familias con un sólo chico

Una de 6 mil pesos, que tendrá como destinatario a los padres de dos o más hijos.