El periodista Baby Etchecopar, en su editorial, mencionó la liberación del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y demostró toda su indignación por sus declaraciones. “Los únicos que no tienen la verdad son los jueces… Todos tienen su verdad. Sale De Vido y dice que él está preso por las injusticias del país, no por los que murieron en Once. En Once no murieron, la gente iba corriendo por la vía y se estrellaban contra la pared porque se querían estrellar en masa…”, comentó sarcásticamente y a modo de protesta.

En este contexto político, el periodista aseguró que el nuevo oficialismo ha instalado el cuestionamiento del accionar del Poder Judicial. “La hija de Cristina nos caga a pedos porque dice que sufrió mucho por nosotros, no por los 6 palos que tienen en la caja fuerte. Nosotros somos unos hijos de p… y ellos unos dioses. Entonces, cada uno tiene su verdad y la Justicia no tiene la verdad de nada”, insistió, utilizando muchísima ironía.

Baby, contra los medios de comunicación

Dejando un poco de lado esta cuestión, Baby Etchecopar arremetió contra los medios de comunicación. Específicamente se metió con los formatos de los programas de televisión. “La televisión argentina se está cayendo a pedazos. La historia es así, siguen haciendo programas con sillones y panelistas…esos panelistas que no le importan a nadie, siguen haciendo programas con egresadas de Gran Hermano, con esas opiniones pedorras que no le importan a nadie… los canales se preguntan qué pasan que se cae el rating…”, cuestionó.

En este sentido, planteó que la irrupción de la política ha generado una crisis en la tele. “Hacer televisión es sentarse delante de la cámara y decir la verdad, si el tipo es bueno se pone con una sillita. Si vos sos sincero y hablas a calzón quitado la gente te va a seguir. Han tomado por asalto los canales de televisión y las radios los políticos. Además, han subestimado mucho a la gente, porque creen que es esa gente b… que se creen todo, y hay un 60% de argentinos que no se creen nada, ni a Macri, ni a Cristina”, criticó.

Finalmente, Baby se refirió a la cobertura del coronavirus en los medios de Argentina. “Ya tengo las p… al plato, no investigamos nada, no sabemos nada. Lo único que dicen es que tienen que andar con barbijo y los movileros esa esponja que tienen…tiene más escupidas que un cordón de la bombonera”, concluyó el periodista, como de costumbre, con un ácido comentario.

Fuente: El Intransigente