La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió que el sector vitivinícola sufre un proceso de concentración que atenta contra la producción primaria. “El mercado se reparte en pocas manos y los pequeños y medianos productores no solo no tienen rentabilidad, sino que además no llegan a cubrir sus costos con lo que perciben por la venta de sus uvas”, señaló la entidad ayer en un comunicado.

“A días de comenzar la vendimia, las entidades de productores vitivinícolas pymes adheridas a la CAME de las provincias de Salta, La Rioja, Mendoza y San Juan, aseguran estar atravesando una situación de quebranto generalizado, sufriendo abusos en la formación de precios y hasta en la forma de pago”, denunció la cámara empresarial.

Según testimonios de viñateros nucleados en CAME, en Salta la uva no tiene precio de referencia y, de venderla, lo hacen muy por debajo de los costos. “En la actualidad, frente a una cadena de comercialización en la que falta transparencia, el productor trabaja a pérdida. Si bien los gobiernos de Mendoza, San Juan y La Rioja han anunciado y realizan aportes para el sector, la dura situación macroeconómica repercute en la actividad”, remarca la institución.

