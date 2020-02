El presidente Alberto Fernández aseguró este lunes que “nunca quiso causar el más mínimo dolor” a las víctimas de la última dictadura cívico militar y se disculpó por sus dichos sobre “las inconductas” en las que habían incurrido “muchos oficiales”.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente aclaró: “Dias atrás, con motivo de despedir a un contingente militar que partía en una misión de paz hacia Chipre, hice alusión a que ahora la totalidad de la oficialidad de nuestras FFAA habían surgido en democracia”.

Alberto Fernández cuando despidió a la misión de las ONU rumbo a Chipre (Foto:Twitter/alferdez)

“He visto que mis palabras han herido la sensibilidad de las victimas. Nunca quise causar en ellas el más mínimo dolor. Saben que en mi solo cuentan con alguien que siempre las va a acompañar en la búsqueda de la verdad y en la imposición de justicia sobre los culpables“, sostuvo.

Luego, reiteró sus disculpas: “Veo que no use las palabras pertinentes. Disculpas por ello. Pero no quiero que nadie dude de mi compromiso en favor de la verdad y la justicia“.

Alberto Fernández (Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

“Que nadie dude en qué lugar estoy parado. Que nadie crea que niego el horror vivido. Como siempre debemos estar unidos para que el ‘nunca más’ que pregonamos sea ‘nunca más’ en la Argentina”, puntualizó.

Este lunes por la tarde algunos referentes de derechos humanos habían criticado los dichos del Presidente, entre ellos Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que consideró en declaraciones radiales difundidas que, con esos dichos, Fernández había tenido una actitud “negacionista”.

Alberto Fernández: “Tenemos Fuerzas Armadas totalmente integradas a la sociedad”. (Presidencia de la Nación)

Fuente: Vía País