Hasta el 28 de febrero estará abierta la inscripción a becas universitarias y terciarias





Las solicitudes de becas deberán presentarse hasta el 28 de febrero en la Secretaría de Desarrollo Social Municipal.



Toda persona que solicite una Beca deberá cumplimentar los siguientes requisitos excluyentes:



· Deberá tener domicilio real en el Partido de Adolfo Alsina de una antigüedad no menor a 3 (tres) años.

· No gozar del beneficio de otra Beca Pública o Privada; exceptuando Beca Progresar.

· No poseer título Universitario, Terciario o Terciario no Universitario oficial.

· No deberá tener sanciones por cuestiones disciplinarias.

· Tener como edad límite 24 años para solicitar por primera vez la beca.

· Sólo se permitirá, por única vez, cambios de carrera o nivel cumplimentando los requisitos de rendimiento académico. *

· Acreditar mediante la documentación justificante ante la Secretaría de Desarrollo Social los ingresos económicos de sus padres o tutores, encargados de solventar los gastos educativos del solicitante. A tal efecto se deberá presentar:

Ø Recibos de haberes y/o inscripción ante la AFIP, ultimo impuesto automotor; en caso de existir, ultimo impuesto inmobiliario, en caso de existir. En caso de padres no convivientes deberá presentar constancia eficiente de cuota alimentaria fijada en favor del estudiante.

En ninguno caso la suma de los ingresos presentados deberá superar tres sueldos mínimos vitales y móviles.

Ø Estudiantes que se radiquen en el lugar que se dicte la carrera deberán presentar copia de contrato de alquiler, ultima factura de Luz, gas y expensas en caso de corresponder.

· Nota solicitando el beneficio dirigida al Sr. Intendente Municipal.

· Documento original del grupo familiar.

· Fotocopia de DNI del solicitante.

· Fotocopia de la inscripción a la carrera universitaria o terciaria.

· Fotocopia del programa de estudio de la carrera.

· Fotocopia del boletín O Analítico. Según corresponda.



*Para quienes soliciten la renovación de la beca universitaria deberán:



Tener aprobado el 60% de las cursadas correspondientes al año inmediatamente anterior. (según plan de estudio de la Carrera).

Haber aprobado el 50% de los finales correspondientes al año inmediatamente anterior. Según plan de estudio de la carrera presentado.



*Para quienes soliciten la renovación de la beca terciaria deberán:

Haber aprobado el 80% de las cursadas correspondientes al año inmediatamente anterior (según plan de estudio de la carrera presentado).

Haber aprobado el 60% de los finales correspondientes al año inmediatamente anterior (según plan de estudio de la carrera presentado.

En cada solicitud se realizará la encuesta socio-económica correspondiente desde la oficina de Desarrollo Social.



TODO BENEFICIARIO CON BECA OTORGADA DEBERÁ PRESENTAR EN SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE CERTIFICADO ANALÍTICO CON DETALLES DE MATERIAS CURSADAS Y EXÁMENES FINALES RENDIDOS A LA FECHA, EXPEDIDO POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA A LA QUE CONCURRE.

ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE DARÁ DE BAJA ESTE BENEFICIO.

LOS BENEFICIARIOS DEBERÁN NOTIFICAR POR ESCRITO EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNAS DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL OTORGAMIENTO O MANTENIMIENTO DE LA BECA CON UN PLAZO NO MAYOR A LOS 15 DÍAS DE HABERSE PRODUCIDO.



Toda la documentación deberá entregarse hasta el 28 de febrero en un folio, de lunes a viernes de 8 a 12 hs en la Secretaria de Desarrollo Humano, sita en el Palacio Municipal, o en las Delegaciones.