El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime rompió el silencio desde la cárcel y se refirió a su condición de “preso político” al afirmar que fue detenido “por un sabotaje“, en el marco de la condena por el caso de la Tragedia de Once.

En una entrevista con Diario K, el exfuncionario aseguró, a casi cuatro años de ser encarcelado, que lo sucedido en el caso fue “un sabotaje que se debe investigar por las 52 víctimas. Se tiene que determinar al responsable material que para nosotros es Marcos Córdoba, el que chocó el tren, y también a los autores intelectuales que le dieron esa directiva a Córdoba para que chocara el tren y ocurriera la tragedia”.

En otro orden, se refirió a la interna que se desató en los últimos días en el kirchnerismo por la condición o no de presos políticos: “No queremos entrar en la discusión de cuál es nuestra condición. Hemos sido perseguidos por una mesa judicial, por Macri, para cubrir todo lo que hicieron que es el vaciamiento de la Argentina y el sometimiento al FMI“.

En esa línea, contó la “persecución política” que sufrió desde el día en el que fue detenido: “Esto fue un acto de persecución y secuestro de personas, porque en mi caso yo fui secuestrado, un sábado 2 de abril con todas las fuerzas de Gendarmería que llegaron a Córdoba. Yo quería evitar que llegaran a mi casa y hicieran un show, por eso me tomé a un taxi y me presenté”, detalló, y agregó que su detención fue para tapar el escándalo de los Panamá Papers.

“Me enteré a la mañana por televisión que el juez Ercolini, sin indagatoria, sin procesamiento, sin medidas judiciales previas, ordenaba mi detención en Córdoba, generando un evento periodístico que terminó de tapar la noticia del día siguiente que saldría en los medios nacionales más importantes, Clarín y La Nación, sobre los Panamá Pappers, que le costó el cargo a muchísimos dirigentes importantes del mundo. Pero por la cobertura mediática en este caso permitió a Macri sobrellevar una de las denuncias más importantes a nivel mundial y como no bastaba ese sábado luego de la detención de Lázaro Báez y el resto de compañeros. Así empezó a trabajar esa mesa judicial que nos tiene todavía detenidos”.

Además, denunció que estuvo preso junto con Lázaro Báez en carácter de prisión preventiva por más tiempo del permitido: “En ese momento fue una detención por prisión preventiva, de Ercolini, que es uno de los principales operadores de esa mesa judicial, posteriormente me tomaron indagatoria en la semana siguiente, me procesaron y estuve más de tres años con prisión preventiva, superando lo que establece la ley, que dice que uno puede estar en preventiva solamente dos años y excepcionalmente un año más, pero en el caso mío y de Lázaro Báez lo hemos superado ya también”.

Más adelante, cuestionó la decisión del fallecido juez Claudio Bonadio sobre su condena: “Ahora estoy con una condena apelada a la Corte por el juicio de Once, en donde Bonadio en el 2012 y 2013 me da una indagatoria por el sabotaje de Once. Hacía tres años no estaba más en el cargo y no podía tener ninguna responsabilidad, pero para Bonadio yo incumplí en los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, algo que quien sabe del derecho eso no podía ocurrir en el caso estando hace tres años fuera del cargo. Pero fue una decisión política de Bonadio, de instalar la frase de “la corupción mata”. Posteriormente se me condenó a seis años por malversación y la cámara de Casación agrava la pena por la figura del estrago, elevándola a ocho años de prisión. Según ellos soy el máximo responsable de las 52 muertes y de la malversación en el caso de Once”.

Y concluyó: “Es un mecanismo extorsivo y de persecución a quienes abrazamos el proyecto de Néstor. Esto es lo que me tiene detenido, pero no lograrán nunca que uno lleve el mensaje a los que nos quieren escuchar. Por eso quiero agradecer a los cientos de compañeros que nos vienen a visitar al penal”.

