Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional, analizó la condescendencia de los gremios de docentes ante la decisión del gobernador Axel Kicillof de postergar un pago que había sido firmado en paritarias.

“Nunca había visto que no se cumpliese una cláusula acordada y mucho menos esta condescendencia de los gremios. Con nosotros no tuvieron esa comprensión, pero bueno, me parece muy bien que la tengan ahora y separen la lógica política de la lógica gremial”, planteó el ex funcionario en declaraciones radiales.

Kicillof dispuso postergar el pago de un plus salarial vinculado al aguinaldo de diciembre a los maestros en virtud de la crítica situación financiera que atraviesa la provincia de Buenos Aires. Si bien la decisión generó el malestar de algunos sindicatos, hasta ahora no se anunciaron medidas de fuerza. La actitud de los delegados gremiales marca un fuerte contraste con lo que sucedió durante los últimos cuatro años, cuando los paros fueron una constante en medio de las negociaciones salariales.

“(Roberto) Baradel es parte del gobierno y nadie le hace paro a su propio gobierno. Yo saludo que no haya paros”, planteó Finocchiaro al ser consultado por este cambio de postura en el gremio más confrontativo durante la gestión de Cambiemos.

Baradel es secretario general de Suteba y de la CTA bonaerense. Ayer, en un comunicado de prensa aseguró que reclamará el pago del remanente de diciembre pero no planteó la posibilidad de ir hacia una protesta. “Aún sabiendo que Vidal dejó una Provincia devastada, para el SUTEBA el salario de los docentes, la inversión en infraestructura y en comedores escolares siempre fueron, son y serán una prioridad”, planteó. Su apoyo político al Frente de Todos es público y su esposa, Lorena Riesgo, integra una subsecretaría en la administración de Kicillof.

Kicillof y Baradel, juntos en un acto de la CTA

Tras la incertidumbre inicial, los cinco sindicatos que componen el Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) -Suteba, Feb, Udocba, Amet y Sadop- cuestionaron la postergación del pago. “El gobierno provincial notifica que no puede hacer frente este mes al remanente correspondiente a diciembre, el cual saldará durante marzo. Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense estamos realizando en este momento el reclamo correspondiente”, planteó el FUDB en un comunicado.

El jueves, el mandatario bonaerense prometió que el adicional adeudado “se pagará después”. Fuentes de la Gobernación especulan con que el desembolso se realizará finalmente en marzo. “El aumento a los docentes correspondiente a la inflación de octubre, noviembre y diciembre se tiene que pagar a partir del conocimiento del índice, entonces se abonará a principios de febrero. Hay un adicional que habían arreglado los docentes para diciembre que se va a pagar después”, desarrolló.

El ex ministro de Economía de Cristina Kirchner negó que la decisión esté vinculada a la negociación con los tenedores del bono BP21, que recibirán el total del capital luego de un intento fallido de la administración bonaerense de posponer los desembolsos.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires

El gobernador prometió que este año los docentes no van a perder poder adquisitivo con respecto a la inflación y explicó que están trabajando para reparar 750 escuelas que no estaban en condiciones de abrir sus puertas para el inicio del ciclo lectivo. Este viernes, los maestros deberían cobrar sus salarios de enero con un aumento del 11,7 por ciento.

Tras la polémica generada por el aplazo del pago del remanente de diciembre, el Ejecutivo bonaerense convocó a maestros y a estatales a negociar las paritarias de este año. Las reuniones comenzarán el lunes y abarcarán también a los trabajadores de la salud, entre otros sectores.

