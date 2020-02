Luego de sobrevolar varios minutos en Madrid para quemar combustible, el piloto del Air Canada AC837 pudo aterrizar sin mayores inconvenientes en el Aeropuerto Internacional Barajas Adolfo Suárez, en Madrid, España.

Los madrileños estuvieron en alerta desde que se enteraron de que el navegante informó a la torre de control de la terminal aeroportuaria que durante el vuelo perdió una rueda y que uno de los motores tenía problemas.

“Pero adónde va. Y eso”, se le escucha decir a una vecina cuando ve sobrevolar en círculos a un avión de pasajeros en una ruta para nada usual. Abordo viajaban 130 personas.

El vuelo de Air Canada AC837 despegó con destino a Toronto a las 14.33 (hora española), pero a poco de partir tuvo que emprender el regreso por la pérdida de una de las ruedas.

De inmediato, las Fuerzas Armadas españolas dispusieron un jet del Ejército para que acompañara el sobrevuelo y verificara el estado del avión comercial canadiense.

Varias unidades de los Bomberos rodearon el Air Canada AC837 para asistir a los pasajeros y actuar rápidamente en caso de que el avión presentara problemas al aterrizar, pero al final llegó a tierra sin problemas.

