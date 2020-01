El inicio del programa Escuelas a la obra, que busca mejorar la infraestructura de casi 800 colegios en 61 distritos de la provincia, mostró algunas trabas en su implementación.

Tras el lanzamiento del plan, que tuvo lugar con la firma de los acuerdos en Merlo días atrás, varios intendentes enrolados en el macrismo marcaron su oposición a la implementación del mismo, argumentando que varios artículos avasallaban la independencia de los municipios.

Como informó La Tecla.info, algunos alcaldes PRO sostienen que no está clara la convivencia entre el nuevo esquema y el Fondo Educativo, expresando que hay intención de obligarlos a usar de manera compulsiva estos dineros para obras.

Con otra postura, al menos hacia afuera, los intendentes radicales se muestran más dispuestos al diálogo, tanto que, además de firmar muchos de ellos el acta de acuerdo, mantuvieron en las últimas horas una larga reunión con responsable de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila.

A la cita acudieron cinco representantes del Foro de Intendentes Radicales, encabezados por su presidente, Miguel Fernández (Trenque Lauquen), a quien acompañaron Maximiliano Suescun (Rauch); Alejandro Federico (Suipacha); Claudio Rossi (Rojas) y Gonzalo Peluso de Magdalena.

Los boina blanca consideran que el gobierno de Axel Kicillof lleva apenas un mes y medio en la gestión y que es momento asegurar la gobernabilidad, motivo por el que privilegian el diálogo por sobre la competencia política, aseguraron a este medio.

Acerca del encuentro con la funcionaria, Fernández explicó que “ratificamos algunos puntos sobre los que teníamos dudas, algo que ya habíamos hablado telefónicamente días atrás, y que se centraban en cuestiones operativas de cómo implementar este acuerdo”.

“También hablamos de otro programa que se va a poner en marcha con Barrios de Pié, para pintar escuelas”, añadió, explicando este otro programa coordinado por el ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que significará la creación de cuadrillas en todo el país en las que trabajarán unas 50.000 personas durante el mes de febrero.

El alcalde trenquelauquense reconoció que “faltaban algunas definiciones más categóricas, por ejemplo de cómo se resolvían los conflictos o discrepancias en la interpretación”, aunque fue contundente en despejar cualquier duda sobre el Fondo Educativo (había sido planteado por los alcaldes “amarillos”), al manifestar que “su uso es competencia exclusiva de los municipios y es resorte de los intendentes”.

“El tema es fácil: están los que creen y los que no creen en la intención de este plan, casi una cosa de fe. Es también si uno quiere hacer política o no quiere hacerla con esto. Nosotros preferimos confiar en la palabra de la ministra de Educación, y si después surgen conflictos los iremos resolviendo”.

El titular del Foro radical desmintió que la aceptación de este plan implique que los municipios deban dedicar el 100% del Fondo Educativo a obras, como trascendió. “Eso es falso, y la ministra ya lo aclaró”, sentenció, aclarando que el dinero del Fondo no alcanza y que este acuerdo se firmó para obras de estricta emergencia, a fin de que inicien las clases el próximo 2 de marzo.

“Donde hay riesgo de inicio de clases, la Provincia aportará fondos, que podrán ser concurrentes o no con los del Fondo Educativo. Nosotros recién llevamos cobrado un mes del Fondo y ni siquiera viene discriminado, pero no alcanza para obras de infraestructura, por eso es este nuevo plan”, explicó.

En cuanto a esta presunta diferencia con el PRO respecto de la dureza en sus posturas ante el oficialismo, dijo que “acá no se trata de quien es más dialoguista o menos dialoguista, nosotros tenemos una responsabilidad ante la gente que representamos y no podemos caer en esto de si endurezco o no endurezco, si hago cálculo político”.

También desmintió que la mejor disposición al diálogo de los radicales tenga que ver con la crítica situación económica que viven varios de los municipios que administran. Al respecto, dijo que “tal vez el PRO adminstra ciudades más grandes, con una ecuación económica distinta porque cobran sumas exhorbitantes de Tasa de Seguridad e Higiene, y nosotros manejamos municipios del interior, con otro tamaño, excepto San Isidro”.

Detrás del reclamo por la redacción del texto aparece, además, otra diferencia con sus pares de la UCR: los macristas ensayan un defensa más dura y frontal de la gestión de María Eugenia Vidal.

“No todos los municipios están en emergencia educativa, muchos no estamos en esa situación, como se quiere hacer ver. Algunos tendrás problemas, pero no se puede poner a todos en la misma bolsa”, dijo el jefe comunal de Pergamino, Javier Martínez.

Con Gollan

Luego del encuentro con la ministra Vila, los alcaldes radicales mantuvieron una reunión con el ministro de Salud, Daniel Gollan, con quien abordaron una amplia agenda de temas.

Los intendentes boina blanca repasaron con el funcionario cuestiones como el funcionamiento de las regiones sanitarias, integración de redes, medicamentos, vacunas, geriátricos o la eficiencia en la ejecución de las compras y los gastos.

