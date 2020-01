El pasado viernes, previo a la marcha en la que se homenajeó a Alberto Nisman, quien apareció muerto el 18 de enero de 2015, Víctor Hugo Morales se refirió a la serie de Netflix y criticó con dureza a quienes sostienen que el fiscal fue asesinado.

En su programa radial (La Mañana con Víctor Hugo), el conductor expresó: “A Nisman, vos lo querías matar, y tenías un ámbito precioso para matarlo y que encima ni siquiera lo podían decir, más bien lo tenían que ocultar, que eran los prostíbulos o los boliches prostibularios, que era donde pasaba su vida. Su vida pasaba ahí adentro”.

Y continuó: “Era el tipo más famoso. Era el ‘paganini’ habitual de ese tipo de boliches. O lo podías matar en el Caribe, donde pasaba buena parte de su vida también, con los dineros que le daba el Estado. O lo podías matar por Europa o si querías secuestrarle a una hija, que andaba por Europa sin custodia, sin nada. Libremente. ¿Cuál era el riesgo que corría ese pobre hombre, salvo el ‘riesgo Nisman’? El riesgo de llegar a la conclusión de que su vida ya no valía nada. Porque no valía nada frente a la familia, que le dijo cualquier cosa a título conocido de su ex mujer (Sandra Arroyo Salgado). Porque no valía nada para los espías, que ni siquiera lo atendían, por bobo, según (Jaime) Stiuso ha pensado en esas horas”.

El periodista uruguayo fue criticado en las redes sociales tras sus dichos. También apuntó contra Laura Alonso y Patricia Bullrich, a quienes se refirió como “dos personajes absolutamente menores, bochornosos, vergonzantes de la política nacional que lo tironearon del brazo hasta arrastrarlo a la muerte”.

Victor Hugo Morales se refirió a la muerte del fiscal Alberto Nisman (Télam)

“Si a Nisman no se le cruzaban estos que lo querían llevar al Congreso, por ahí uno de los elementos que disparó la bala que sus dos manos, tomadas contra la sien… Si Nisman no tenía que ir al Congreso por ahí era un factor menos de lo que implicaba ir donde seguramente iba a tener que afrontar, sin una sola prueba, de lo que estaba sucediendo”, sostuvo en relación a lo que iba a ocurrir el 19 de enero de aquel año, en la que el fiscal debía presentarse para explicar la denuncia que había efectuado sobre Cristina Kirchner.

“Me da la sensación de que estamos en un tiempo en donde le viven tirando chanchos a la sociedad. Un chancho que cae a la pileta es también esta muerte por suicidio de Nisman, que le tiran a la gente como si fuese un homicidio. Eso también se convierte en lo que viene desde el aire, de cualquier lado, impuesto por una tendencia mediática hacia la infamia y la mentira sostenida”, dijo Morales el lunes, tras la movilización en la Plaza del Vaticano.

El periodista relató que el domingo compartió una cena con algunos amigos, con quienes discutió sobre las hipótesis del suicidio y del homicidio. “Sentí que había tirado tres o cuatro horas de mi vida que para mí son preciosas. Es como defraudarte a vos mismo tanta equivocación. ¿Cómo que ‘tengo mis dudas’? Tipos de 60 años, entendedores y charlatanes, ¿y de repente de esto no saben nada?¿Qué dudas tenés? Te responden: ‘Eso, que hizo la denuncia y apareció muerto’. Esto es un disparate que no tiene sentido. Me arruiné el fin de semana con una cena”.

Las declaraciones del periodista ocurrieron en su programa radial

Por último, mencionó a Diego Lagomarsino, el informático que le dio un arma personal a Nisman, de la cual salió la bala que ocasionó su muerte: “Un tipo que fue un pobre muchacho que le entregó una pistola a un superior que le quitaba la mitad del sueldo, fijate que chatura de miserable ese individuo que le sacaba 20 mil pesos a un laburante de él. Además, le pide la pistola para suicidarse y le deja esta historia”.

Morales completó: “Él fue un pobre muchacho en la confianza que puso en un jefe que le robaba. Un personaje que recibía dinero de los fondos buitre, de la Embajada de Israel, robaba dinero del propio uso que tenía indiscriminado de los dineros que le daba Cristina Kirchner y el gobierno de entonces para que esclareciera el atentado a la AMIA, del que no hizo nada”.

Fuente: Infobae