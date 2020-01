Efectivos de la División Sustracción Vehicular, luego de una intensa investigación, en la Ruta Nacional N° 11, dieron con un camión que trasladaba siete vehículos de media y alta gama, tres de ellos con adulteraciones en sus numeraciones. El transportista y destinatario terminaron aprehendidos.

A partir del entrecruzamiento de datos y tareas de vigilancia, los policías obtuvieron información del paso por Resistencia, de un camión Mosquito proveniente de la provincia de Buenos Aires con destino a Formosa, que aparentemente trasladaba rodados de media y alta gama, los cuales podrían tratarse de unidades con motor y chasis alterados.

Por ello, la policía distribuyo a su personal por diferentes puntos estratégicos donde podrían interceptar al camión.

Fue así que en el Kilómetro 1.007, de la Ruta 11, cerca de una estación de servicio, los funcionarios interceptaron al Camión Ford, con semi remolque y batea porta automóviles, que transportaba dos Pick up, un AUDI Q5, un Ford KA Viral, una VW Saveiro, un Chevrolet Prisma 0km y un Honda CIVIC 0Km.

Seguidamente, intervinieron los efectivos de Verificación e Identificación Vehicular, los cuales determinaron que una de las Pick Up Ford 4×4, la Pick Up VW Saveiro y el Ford KA, poseían guarismos grabados en base rebajada con cuños no originales de fábrica (numeraciones alteradas).

También, determinaron que los tres rodados tenían como destinatario a la misma persona, un hombre de 38 años, oriundo de Corrientes, que llegó hasta el lugar del procedimiento.

Finalmente, el conductor del Mosquito, un joven de 26 y el destinatario, fueron notificados de su aprehensión por “Supuesta Infracción al Artículo 289 C.P.A.”.

La normativa prevé penas de seis meses a tres años a quien falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas o legalmente requeridas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o contenido, y el que las aplicare a objetos distintos de aquellos a que debían ser aplicados.

Esto fue puesto en conocimiento de la fiscalía en turno que dispuso el secuestro del camión y los vehículos en cuestión. Se intenta determinar si se trata de unidades robadas.

En 2016 se realizó un operativo similar en el que se interceptó un camión mosquito que transportaba automóviles robados en Buenos Aires que habían sido vendidos a través de Internet en Resistencia y Corrientes.

Fuente: Vía País