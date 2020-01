El lunes pasado, el expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, se reunió con la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner a fin de colaborar con el Gobierno en el marco de las reuniones que mantuvo con el presidente Alberto Fernández luego de la asunción de este último. Al aire de La 990, el exfuncionario se refirió a esta situación.

“No limé asperezas con ella porque no había asperezas, yo no las tengo con ningún dirigente político, ni con Menem, ni con Macri, con ninguno. Lo que hay, a veces, son posiciones y posturas distintas y nunca critiqué a un presidente en su persona, simplemente simplifiqué política. Tenemos que tener cuidado de no hablar mal de otras personas, con Cristina ya había hablado el año pasado”, comentó.

Luego, el expresidente remarcó cual es su posición como dirigente político. “Yo no mantengo los problemas del pasado en el presente, me parece que es medio tonto hacer eso porque el problema que tenemos hoy es de ahora hacia adelante. Los jóvenes están movilizándose en todo el mundo y sólo no podemos pensar en qué nos pasó, sino mirar hacia adelante”, afirmó.

“La dirigencia argentina en general se han detenido a leer muy poco estos problemas sociales. No hay ADN productivo en el país, tenemos enormes riquezas y no las explotamos. Esto es algo que yo le planteé a nuestro presidente antes que asumiera. Los argentinos tenemos que juntarnos, pero creo cada vez menos en los partidos políticos”, disparó.

En este sentido, Duhalde insistió en impulsar el espectro productivo de la Argentina. “Yo espero que nos demos cuenta que la productividad nacen de los Municipios y de la disposición de los empresarios. Los ministros de Economía generalmente no quieren a los de Producción. Tiene que haber área de producción en cada rincón del país, ese es el motor para comenzar a recuperarnos”, analizó.

Fuente: El Intransigente