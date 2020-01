Abel Pintos aseguró que nunca pidió cobrar cien mil dólares para tocar en el Festival Navidad en los Cerros Chilecito, en La Rioja.

Fue el propio intendente de la ciudad quien había revelado esa interna. “Chilecito no gastará seis millones en Abel Pintos, hará Navidad de los Cerros con artistas locales y con el dinero ahorrado comprará una ambulancia para Guanchín. Tomamos la decisión de revalorizar el festival con artistas locales”, dijo Rodrigo Brizuela y Doria al Diario Nueva Rioja.

Consultado sobre esto en La Voz del Interior, el artista dio su versión. “Es un caso muy puntual y tengo que partir de la base de que es una situación que no fue real. No existió la posible contratación ni el llamado con mi manager“, sostuvo.

“A partir de ahí, todo lo que se dijo y lo que se habló fueron consideraciones de gente que no sé qué intenciones tuvo. De mí se dicen muchas cosas, se van a seguir diciendo o se pueden decir. Yo me ocupo de las cosas que me tengo que ocupar. Alguien eligió decir lo que dijo y sabrá qué intenciones tuvo. Después de todo, lo único que espero es que finalmente se compre la ambulancia”, agregó.

Fuente: Minuto 1