El senador nacional Oscar Parrilli, ex secretario general de la Presidencia y uno de los hombres de confianza de Cristina Kirchner, eligió diferenciarse de las declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien hace pocos días sostuvo que en en la Argentina no hay “presos políticos” sino “detenidos arbitrarios”

Parrilli, en diálogo con el programa de Ernesto Tenembaum (Radio con Vos), manifestó: “Yo creo que hoy hay presos políticos, no tengo dudas. Más allá de si hubo o no hechos de corrupción, la manera en la cual que están detenidos -el caso de Milagro Sala, Julio De Vido y Amado Boudou-. No hay en los expedientes que se hicieron elementos suficientes para condenarlos. Si los hay que los condenen, pero no de la manera en la que lo han hecho”.

En cuanto a los dichos del Presidente, expresó: “Yo le respeto la opinión y no voy a condicionarlo, tengo una opinión diferente y nada más”.

Y agregó: “Respeto la opinión que él tiene. Es una opinión mía, personal. Milagro Sala es una presa política. No estoy hablando de indulto, lo que digo es que no hay elementos de prueba suficientes para que las personas que hoy están detenidas estén detenidas”.

“Un preso político es una persona que fue detenida sin un proceso. En la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa. Es gente que podría soportar sus procesos en libertad pero los detienen porque son opositores“, fue la frase del presidente Fernández, la cual también despertó el malestar de Hebe de Bonafini.

“Pensá un poquito, no precisás ser un genio” fue una de las frases dirigidas a Fernández que mostraron el tono de su descontento. “Debe decidir si está con el Poder Judicial, mayoritariamente corrupto, o con los presos políticos. Es sencillo, solo eso le pido”, escribió de Bonafini en un texto que firmó el 15 de enero, el cual tituló “Hablemos claro” en una hoja con el membrete de Asociación Madres de Plaza de Mayo.

Parrilli, en la entrevista radial, agregó: “En la Tragedia de Once no tuvo nada que ver. No lo condenaron por el estrago. Por el estrago se comprobó que fue una falla del maquinista, lo dijo la Justicia. A él se lo condenó por no haber controlado. Por eso está preso. A Julio se no lo condena por las muertes“.

Fernández sostuvo que en Argentina “no hay presos políticos” y sí “presos arbitrarios”

“A José López lo agarraron in fraganti. Es un caso distinto. Lo de (Ricardo) Jaime no lo sé. Yo lo que digo es que hubo una actitud muy clara de manejo de la Justicia por el gobierno de Mauricio Macri. Esto lo dijo (Diego) García Sallán, el relator de Naciones Unidos para la independencia del Poder Judicial”, indicó el ex director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Por último, Parrilli aseguró -citando a García Sayán- que del gobierno de Macri “hay pruebas serias y contundentes de que ha existido un plan sistemático de intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial”.

Fuente: Infobae