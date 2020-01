El periodista Víctor Hugo Morales se refirió en la tarde de este lunes a la “confrontación de estilos” entre la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic y el titular de la cartera de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. “Eso de estar todos los días en notas, también los expone demasiado” afirmó y agregó que “hay que terminar con dar explicaciones”.

“Una pena lo de (Sergio) Berni, ciertamente. Son tantos los enemigos, las corporaciones, los grupos económicos, los mediáticos. Desde adentro no se puede tan gratuitamente, generar heridas y confrontaciones de la naturaleza absurda que generó Berni. Tengo simpatía por Berni, como muchos. Me parece un funcionario que va al frente, que trabaja con una enorme capacidad si se quiere, pero no puede hacer lo que hizo”, indicó el periodista en la señal C5N.

“Él sabe perfectamente, porque vivió los tiempos de Nisman, cuando lo acusaban de haber hecho cualquier estropicio en la investigación, cuántos son capaces de mentir. Si con la mentira hacen lo que hicieron, imaginen ustedes con algunas verdades que se dan como esto de confrontar estilos sin derechos”, agregó Morales en su habitual análisis.

“Porque cuando Berni dice que no representa a los votantes de la Provincia de Buenos Aires, quiero decirle a Berni que los votantes de la Provincia de Buenos Aires, son tan argentinos como todos los que votaron un Gobierno que después elige como Ministra de Seguridad a alguien que tiene un estilo confrontativo con todo lo que había antes. La gente votó también contra Bullrich y contra ese tipo de temperamento”.

“La gente votó pensando, soñando que pudiera venir alguien como Frederic que es atacada toda vez que se pueda por las tapas de Clarín porque dijo que había que revisar administrativamente lo que ha hecho Gendarmería, el escándalo de Gendarmería en la acusación de homicidio que plantea en el caso de Nisman. Entonces, cuando Berni ataca a la Ministra de Seguridad Nacional desde la Provincia, está también atacando al propio Presidente y él redobla la apuesta”, añadió.

“Habría que discutirle le a Berni lo de: nadie es dueño de la verdad. Hay cosas en las que lo que importa es también la ideología, algo que también dijo Berni. Por supuesto que hay ideología, muchísima. Ciertamente me pregunto cómo hace mañana para estar en la continuidad de su cargo. Porque además está la relación (Axel) Kicillof – Alberto Fernández, que seguramente es muy buena, pero no puede Kicillof muy tranquilo compartir que Berni le diga al Presidente que nadie es dueño de la verdad, como si Buenos Aires fuera un mundo parte”.

Por último, el periodista consideró que “tengo respeto por el trabajo de Berni pero se le fue un poco la mano. Por otro lado, eso de estar todos los días en notas, también los expone demasiado. Hay que tranquilizarse y salir Provincia afuera donde los diarios son chicos, las radios son chicas y terminar con dar explicaciones que siempre terminan con una forma de pertenencia”.

Fuente: El Intransigente