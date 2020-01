En los próximos días se cumplirá un año desde que se produjo la detención del operador judicial Marcelo D´Alessio y, en un programa radial, aseguró que en caso de hablar, “se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchnerismo” y contra la expresidenta Cristina Kirchner, al tiempo le solicitó al juez federal Alejo Ramos Padilla que le conceda la prisión domiciliaria.

“Si yo hablo, se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchnerismo, más las causas que tiene la expresidenta”, declaró el falso abogado en una entrevista concedida a Radio 10 desde el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza en el que se encuentra detenido por la causa que investiga una presunta red de espionaje ilegal y extorsión.

Sobre el pedido realizado al magistrado de la localidad de Dolores, el sindicado en la causa dijo que “le estoy pidiendo que me ponga una tobillera y que pueda estar esta semana en mi casa con mis hijos, porque no doy más. Jamás me profugaría, jamás entorpecería la causa. Tengo mucho para aportar, no sólo en mi causa”.

Además, aseveró que “tiene los cojones bien puestos y sabe”, mientras que aprovechó para destacar que “se bancó que le quisieran sacar la causa” para trasladarla a la Ciudad de Buenos Aires. También opinó acerca del vínculo que mantuvo con el fiscal federal Carlos Stornelli, quien también se encuentra involucrado en la causa.

Comunicó que lo conoció “el 5 de noviembre de 2018 por pedido de Daniel Santoro para que vaya a hacer una suerte de testimonial sobre su libro”. “Lo vi cuatro veces y la verdad es que no me gustó” y finalizó diciendo que, por pedido del fiscal, que “manipule al abogado Rodrigo González para que haga declarar a Fariña” y que “le haga una cámara oculta al letrado Ubeira“.

