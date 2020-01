El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frenó este miércoles la escalada de tensiones con Irán, al considerar que Teherán parecía estar “reculando” después de atacar dos bases estadounidenses en Irak, en represalia por la muerte del importante general iraní Qassem Soleimani.

En un discurso televisado desde la Casa Blanca, Trump enfatizó que “no se perdieron vidas estadounidenses o iraquíes” por los misiles lanzados sobre dos bases militares en Irak.

Si bien prometió imponer “de inmediato” sanciones económicas adicionales contra Irán, acogió con satisfacción las señales de que Teherán “parece estar reculando” en la confrontación de ojo por ojo.

Más tarde, el secretario de Defensa Mark Esper aseguró que tras el ataque del 3 de enero que eliminó al alto general Qasem Soleimani, Estados Unidos ha “restaurado cierto nivel de disuasión” sobre Irán.

Los comentarios enfriaron lo que amenazaba en convertirse en una ebullición descontrolada de tensiones.

A continuación, todo lo que ocurrió en la jornada del miércoles:

(Horarios en GMT)

23:21: Irán envió una carta al Secretario General de Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad en la que aseguró su “pleno respeto por la independencia, la soberanía, la unidad y la integridad territorial” de Irak, tras disparar 22 misiles el día anterior en bases militares que albergan a soldados estadounidenses. El ataque le valió a Irán la citación de su embajador en Bagdad.

El embajador permanente de Irán en Naciones Unidas, Majid Takht Ravanchi, remitió una misiva a la organización internacional y aseguró que su Gobierno “no busca una escalada o una guerra” pero advirtió de que se defenderá ante “cualquier agresión”.

22:39: El secretario de Defensa de EEUU, Mark Esper, aseguró que Estados Unidos ha “restaurado cierto nivel de disuasión” sobre Irán luego del operativo del 3 de enero en el que murió al general iraní Qassem Soleimani en Bagdad. “Con nuestros ataques contra Kataeb Hezbollah a fines de diciembre y luego nuestras acciones con respecto a Soleimani, creo que hemos restaurado cierto nivel de disuasión con ellos”, dijo Esper a periodistas sobre el grupo armado iraquí respaldado por Irán.

22:00: La estatal Petrobras anunció este miércoles que suspendió el tránsito de sus embarcaciones por el estrecho de Ormuz debido a la tensión entre Estados Unidos e Irán, pero garantizó el suministro de combustibles en Brasil. Petrobras “evalúa rutinariamente las alteraciones en las rutas de sus embarcaciones con el objetivo de evitar trechos que pongan en riesgo la seguridad de sus operaciones”, indicó la compañía en un comunicado.

20:57: Fuentes de seguridad reportaron que dos cohetes impactaron en la Zona Verde de Bagdad, un área amurallada donde se ubican dependencias gubernamentales, la mayoría de las embajadas y delegaciones extranjeras.

Zona Verde de Bagdad

20:44: Los gobiernos de Dinamarca y Letonia anunciaron este miércoles una retirada de las tropas desplegadas en Irak ante el incremento de las tensiones por la muerte del general iraní Qasem Soleimani en un bombardeo ejecutado por Estados Unidos en Bagdad.

19:54: Irak advirtió este miércoles que el reciente ataque del régimen de Irán contra instalaciones de Estados Unidos en su territorio amenaza con desatar una “guerra devastadora”. Así se manifestó el primer ministro Adil Abdul Mahdi por medio de un comunicado. Asimismo, el mandatario sostuvo que el Gobierno está trabajando para “evitar una escalada” y “cualquier violación de la soberanía” de Irak.

19:14: Irán difundió imágenes de los preparativos previos al lanzamiento de más de una docena de misiles contra objetivos estadounidenses en Irak.

18:00: Planet Labs Inc. publicó imágenes satelitales que muestran el impacto del ataque iraní a las bases de Estados Unidos en Irak. El material hace foco en lo que parecen ser al menos cinco estructuras afectadas. La base de Al Assad recibió el impacto de 10 misiles.

17:40: Mike Pompeo, jefe de la diplomacia estadounidense, llamó este miércoles a una “cooperación total” con la investigación sobre el accidente de un avión comercial ucraniano en Irán, en el que murieron 176 personas. Sus palabras son una advertencia apenas velada a Teherán, cuya autoridad de aviación se negó a entregar las cajas negras del avión Boeing a Washington, en medio de las tensiones entre ambos países y las dudas sobre los orígenes del accidente.

16.36: “No necesitamos del petróleo de Medio Oriente”, dijo Trump, luego de nombrar logros económicos de su gobierno, y resaltó el poderío militar estadounidense.

16.35: “Voy a pedirle a la OTAN que se involucre más en el proceso de Medio Oriente”, adelantó, con respecto a la alianza de defensa.

16.34: Trump reiteró sus críticas al acuerdo nuclear firmado por Irán y las potencias mundiales, del cual EEUU se retiró en 2018. “El misil fue pagado por los fondos habilitados por la administración anterior” de Barack Obama, acusó. “Irán debe abandonar sus ambiciones nucleares”, reclamó, y pidió la firma de un nuevo tratado integral.

16.33: Trump anunció nuevas sanciones contra Teherán. “Estados Unidos va a imponer inmediatamente sanciones adicionales al régimen hasta que cambie su comportamiento”.

16.32: “Irán ha sido el líder del patrocinio al terrorismo. Nunca dejaremos que tenga la bomba nuclear”. Además, destacó al general iraní Qassem Soleimani como el “mayor terrorista del mundo”, haciendo un repaso de diversos atentados planeados bajo su órbita. “En los últimos días estaba planeando nuevos ataques, pero lo detuvimos”, aseguró, y dijo que debió haber sido eliminado mucho tiempo atrás. “Hemos tolerado la actitud destructiva y desestabilizante de Irán en Medio Oriente durante demasiado tiempo. Esos tiempos han terminado”.

16.30: Trump inició su discurso: “Ningún norteamericano fue herido en el ataque. Todos nuestros soldados están a salvo”. Además, añadió que tampoco hubo pérdidas de vidas iraquíes.

Trump, flanqueado por el secretario de Defensa, Mark Esper, y el vicepresidente, Mike Pence (Reuters)

16.10: El premier canadiense, Justin Trudeau, prometió que se aseguraría que haya una investigación completa del avión estrellado en Teherán, en el que murieron más de 60 de sus compatriotas.

16.00: Se espera el mensaje de Donald Trump

15.45: El desvío de los vuelos comerciales en Medio Oriente para evitar riesgos ante el aumento de tensiones podría modificar los horarios y afectar a hasta 15.000 pasajeros por día y alargar los tiempos de vuelo un promedio de 30 a 90 minutos, según analistas de la industria aerocomercial.

15.25: Recep Tayyip Erdogan y Vladimir Putin llamaron “a todas las partes a actuar con moderación”. Los presidentes de Turquía y Rusia se reunieron en Estambul y afirmaron su “compromiso en rebajar las tensiones” en Medio Oriente y “dar prioridad a la diplomacia”.

Putin y Erdogan, actores clave para Medio Oriente

15.20: Mitch McConnell, líder de la bancada republicana en el Senado de EEUU, dijo estar “afectado, pero no sorprendido” por el ataque iraní. Según declaró, la amenaza persa “ha crecido durante años y seguirá aún después de la muerte del cerebro terrorista Qassem Soleimani”.

Por su parte, el líder demócrata Chuck Schumer pidió transparencia al gobierno: “Aunque reconocemos la necesidad de la seguridad, creemos que se debe ser transparente con el pueblo acerca de cuántas tropas se piensa desplegar para apoyar los planes de contingencia”.

15.15: La agencia Reuters reportó, en base a fuentes gubernamentales de EEUU y Europa ligadas a los servicios de inteligencia, que el régimen iraní había evitado lanzar un operativo que deje víctimas fatales, para alejarse de una escalada de tensiones con Washington.

15.00: La Bolsa de Nueva York abrió con leves alzas, remontando los índices futuros que en las horas previas daban un balance negativo.

14.15: La Casa Blanca confirmó que Donald Trump dará un mensaje a las 11, hora de Washington (16 GMT). La noche del martes, el presidente adelantó en Twitter que “todo está bien”, mientras se continúa analizando el alcance del ataque iraní.

14.00: Difunden fotos de restos de los misiles iraníes

Un hombre sostiene metralla de un misil lanzado por Irán contra las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos en las afueras de Duhok, en Irak (Reuters)

13.50: Las autoridades iraníes indicaron que no planean entregar la caja negra del avión ucraniano que se estrelló cerca a Teherán a la compañía Boeing, que fabricó la nave, ni a EEUU. “Todavía no está claro a qué país irá la caja negra para la investigación”, señalaron. En la tragedia, por causas aún no identificadas, murieron 176 personas.

13.25: El presidente iraní volvió a defender el ataque contra las bases en Irak. Según sostuvo, Irán ha demostrado que “no retrocede” frente a Washington.

“Si EEUU ha cometido un crimen, debería saber que recibirá una respuesta decisiva. Si son inteligentes, no tomarán otras acciones en esta coyuntura”.

13.15: El gobierno francés emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Haifa (Israel), que fue mencionada como Irán como posible blanco de eventuales ataques.

13.10: Chipre anunció que aceptó una petición de Estados Unidos para que albergue una unidad de reacción rápida en el caso de que diplomáticos o civiles estadounidenses tengan que ser evacuados de Medio Oriente. Según el vocero del gobierno, la decisión se tomó “exclusivamente para operaciones humanitarias”.

Helicópteros de la Fuerza Aérea Iraquí aterrizan en la base aérea de Ain al-Asad (Reuters/archivo)

12.50: El presidente iraquí, Barham Saleh, condenó la “violación de la soberanía” de su país. Por su parte, el presidente del parlamento manifestó su “absoluto rechazo que las partes en conflicto usen el territorio iraquí para ajustar cuentas”

12.45: Vecinos de una base de EEUU en Irak mostraron cómo afectó a sus casas el bombardeo iraní: “No sabemos por qué nos atacaron”.

12.25: Nechirvan Barzani, primer ministro del Kurdistán Iraquí, pidió que Irak no se convierte en un territorio de guerra entre Irán y EEUU.

12.15: El primer ministro británico, Boris Johnson, envió un mensaje a Irán: “No debe repetir estos imprudentes y peligrosos ataques, sino que debe buscar una desescalada urgente”.

12.00: El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, condenó el miércoles el ataque iraní. “La OTAN exhorta a Irán a abstenerse de más violencia”, tuiteó. Según un funcionario de la alianza de defensa, no hubo víctimas entre las tropas en su misión de entrenamiento en Irak.

Jens Stoltenberg (Reuters)

11.20: El gobierno de Italia dijo que sigue con “gran preocupación” los acontecimientos en Irak, pero anunció que mantendrá sus militares en ese país. Sobre el ataque, dijo que “se trata de un acto grave que aumenta la tensión en un contexto ya crítico y muy delicado”.

11.00: Lindsey Graham, un influyente senador republicano y asesor de Trump, declaró: “Esto fue un acto de guerra”. Además, opinó que el presidente tiene la autoridad que necesita para responder.

10.40: Francia condenó los ataques iraníes. “La prioridad es más que nunca la desescalada. El ciclo de violencia debe detenerse”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian

El lanzamiento de los misiles iraníes

10.15: Irak reportó que el régimen iraní le informó de un “inminente ataque” contra las bases de EEUU

10.10: Autoridades iraníes informaron que hallaron la caja negra del avión ucraniano que se estrelló en su territorio. 176 personas murieron a bordo.

9.50: El líder de un grupo paramilitar iraquí amenazó con “responder” a EEUU con la misma fuerza que Irán. Qais al Jazali, líder del Hashd al-Shaabi, coalición de grupos paramilitares proiraníes, declaró: “Llegó la hora de la primera respuesta iraquí al asesinato del comandante mártir (iraní Abu Mehdi) Al Muhandis”, quien murió junto a Soleimani en un ataque estadounidense en Bagdad la semana pasada.

9.40: La web de la TV estatal iraní reportó que “al menos 80 miembros del personal militar estadounidense murieron en el ataque”, información aún no confirmada por el Pentágono.

9.35: El presidente iraní, Hassan Rohani, pidió la expulsión de las tropas norteamericanas en Medio Oriente: “Los estadounidenses cortaron la mano de Soleimani y la venganza es cortar los pies de EEUU de la región”

9.20: Benjamin Netanyahu advirtió a Irán de una respuesta “rotunda” en caso de ataque contra Israel

8.00: El ayatollah Ali Khamenei dijo que el ataque con misiles es “una bofetada” a Estados Unidos, pero “no es suficiente”