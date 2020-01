El presidente Alberto Fernández calificó hoy de “inadmisible” que en la Argentina “haya gente buscando dónde dormir y dónde criar a sus familias”, enfatizó en la necesidad de que “la reparación histórica la merece todo el norte argentino”, y aseguró que bregará para que “todos tengan el mismo derecho de gozar de agua potable, criar a los hijos y una casa decente”, al inaugurar viviendas en la localidad chaqueña de La Leonesa.

Durante el acto, el jefe del Estado defendió sus primeras medidas económicas y advirtió: “Sé que a los que están mejor les duele que les pida más esfuerzo, pero todo ese dolor será saldado cuando veamos que en la Argentina no hay hambre”.

“No estoy haciendo nada más que lo que prometí en campaña, ocupándome de los que peor están”, remarcó.

Fernández, acompañado por el gobernador Jorge Capitanich, expresó: “Vengo de una ciudad rica y opulenta, donde cada noche más de 7 mil personas deambulan y buscan los techos de un banco donde ampararse. Yo no quiero más vivir en ese país, yo quiero vivir en un país en donde todos tengan el mismo derecho”.



El jefe del Estado apuntó que estaba “muy contento que mi primera salida a una provincia haya sido al Chaco”, y luego recordó que con el ex presidente Néstor Kirchner, en 2003, le dieron la “reparación histórica a Formosa, y esa reparación histórica la merece todo el norte argentino”.



En otro tramo de su breve discurso, el Presidente señaló: “Hemos llegado para ser la voz de los que no tienen voz, para darles derechos a los que no tienen”, al hablar en un acto de entrega de viviendas en la localidad rural de La Leonesa, donde estuvo acompañado, además de Capitanich, por los ministros del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.



Fernández agregó que su gobierno busca “reparar las injusticias cometidas”, y destacó que “todo el norte merece una reparación histórica”, ya que es un sector “tan olvidado y abandonado por el país central”, advirtió.



Capitanich, en tanto, dijo que con Alberto Fernández la “Argentina y el Chaco se ponen de pie”, y criticó “la destrucción del empleo” durante la gestión de Mauricio Macri, y también que la “industria de la construcción fue perjudicada”.

Fuente: La Prensa