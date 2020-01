El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no permitirá que Irán obtenga un arma nuclear, un día después de que Teherán anunciara su decisión de ignorar los límites impuestos a su programa de enriquecimiento de uranio.

“Irán nunca tendrá el arma nuclear“, escribió en un tuit redactado en mayúsculas el presidente Trump, quien multiplicó los mensajes amenazantes respecto a la república islámica después de la muerte, en un bombardeo estadounidense en Bagdad, del general iraní Qasem Soleimani.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!