El humo provocado por los incendios en Australia llegó a la Argentina, informó este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y aseguró que no afecta a la salud ni perjudicará la normalidad de los vuelos.



Cindy Fernández, meteoróloga del SMN, aseguró a Télam que “si bien no es común” que llegue el humo cada vez que hay un incendio, “no es la primera vez que sucede”.



“Ya ingresó humo semanas atrás, cerca del 6 de noviembre. Es un humo disperso que se puede divisar”, explicó Fernández.



La meteoróloga afirmó que la presencia de humo sobre el territorio nacional no afecta a la salud ni complicará la normalidad de los vuelos.



“El único fenómeno que se puede divisar con la presencia de humo es observar una coloración distinta en el cielo, ya que se atenúa la luminosidad del sol y se puede observar el cielo más gris”, aseguró, y agregó que “durante el atardecer se ve el cielo más rojizo”.



Fernández explicó que el humo viajó desde Australia “con presencias de aire de la atmósfera” y que llega “mezclado con el aire”.



“En el viaje el humo se va dispersando en partículas. Una parte de estas partículas se va precipitando en forma de lluvia”, señaló.

