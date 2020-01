Aníbal Pordomingo, director del INTA Anguil, destacó la importancia del mercado chino como destino de la producción bovina pampeana, que demanda animales mas grandes -de mayor peso- que el mercado interno argentino. Ante este escenario económico, que se consolidó durante el transcurso del año pasado, el investigador afirmó que La Pampa «está muy bien posicionada» y que, si el clima lo permite, el agro se verá «muy traccionado» por este negocio.

En diálogo con LA ARENA DEL CAMPO, Pordomingo analizó cómo se encuentra posicionada La Pampa frente a la creciente demanda ganadera de China que, por ahora, pareciera no tener techo. A su vez, abordó la problemática climática que afecta el agro pampeano que, según señaló el investigador, la provincia «va a crecer en función de sus oportunidades ambientales».

Mayor peso

Si bien son varias la provincias que exportan parte de su producción a otros países y, particularmente, a China, La Pampa se encuentra «bien posicionada» en este mercado debido al tipo de producto que demanda desde Argentina: animales con mayor porte. Así lo indicó Pordomingo, quien explicó que «el campo pampeano en general esta acostumbrado a producir animales un poco más grandes, con recrías mas largas, lo que permite adaptarse muy bien a la demanda china de genéricos».

«La tendencia en Argentina es de consumir animales mas chicos de alrededor de 300 kg, que se podrían llevar hasta los 500 kg tranquilamente. Por esto estamos mucho mejor que otras provincias, como Buenos Aires, por ejemplo que tiene que abastecer una enorme demanda interna. En una provincia como la nuestra es que no se necesita demasiada producción para abastecer al mercado interno, se pueden faenar animales más grandes para exportar», amplió en ese sentido.

Sin embargo aclaró que «también sucede que hay algunos lugares de China que demandan productos de mayor calidad, no son tantos, pero ya existen algunos con más especificaciones» y que, a ese nicho de negocio, «La Pampa puede abastecer tranquilamente».

Mercado pampeano

Pordomingo señaló que «el mercado interno pampeano se puede abastecer con el 10 por ciento de nuestra producción, el otro 90 por ciento se vende, tanto afuera de la provincia como al exterior. Esto le permite no depender de los precios del mercado interno, que se cubre con muy poquito, y nos favorece a la hora de buscar mercados».

«En el caso de China, que demanda animales mas grandes, puede ser muy beneficioso para nosotros. Ojalá esto siga así porque a La Pampa, le cuesta producir buena cantidad de terneros por su aridez, o por lo menos es más difícil que en otros lugares. Una vez que nacieron, lo más favorable para nuestra provincia, sería que produzcamos toda la cantidad de kilos posibles por animal», indicó.

Y agregó: «Estos mercados de exportación que van para ese lado, generan que al vender un animal de 500 kg estés vendiendo casi dos de 300kg en uno. En el este los podes hacer, tenemos la posibilidad de recriar en la zona de los caldenales y pastizales naturales. Porque empujar solamente con los terneros se hace muy difícil, porque hay años como estos dos últimos que la sequía, por más que el productor esté haciendo las cosas más o menos bien, te deja sin pasto».

Negocio para frigoríficos

El investigador aseguró que «en la exportación actualmente la diferencia la hacen los frigoríficos, no es que se traslada a los productores. Hoy en día el kilo vivo para exportación, se paga al productor entre un 10 y un 20 por ciento más que lo que se paga lo destinado al consumo nacional. Así y todo, no es malo lo que se percibe en La Pampa, pero no ha sido un número que refleje el negocio real».

«El gran negocio de esta manera es para los frigoríficos, ellos aducen que han perdido mucha plata y que están en un proceso de recomposición. En cierta manera esto es cierto, muchos han estado rehaciendo capacidad operativa, recomponiendo cámaras de frío, se han estado rearmando para el negocio de la exportación», analizó en este sentido.

Producción traccionada

«La producción en La Pampa va a ser muy traccionada por la apertura del mercado chino y uno anhela que crezca porque tiene todo para hacerlo. Pero depende también mucho de las políticas que veamos» y, en tal sentido, explicó que «si el negocio de la carne no se altera demasiado, respecto de lo que esta pasando ahora, La Pampa va a crecer en función de sus oportunidades ambientales, es decir si el clima se lo permite», agregó respecto a cómo impacta este nuevo mercado en nuestra provincia.

Por otro lado, señaló que «desde el punto de vista del negocio» nuestra provincia «está muy bien posicionada. Ojalá que los frigoríficos reflejen un poquito más los precios, porque con la inflación se han quedado muy atrás. Mejorando eso un poquito, está todo dado para crecer ampliamente».

Salida por Chile

Respecto de la posibilidad de lograr una salida para la exportación desde Chile, Pordomingo afirmó que «para nosotros tener la posibilidad de una Aduana Seca, por Chile significaría un beneficio importantísimo por cuestiones de logística y costos. Incluso sin la necesidad de eliminación de la barrera sanitaria, porque un a carga que sale en un container precintado con un destino fijado para exportación, podría pasar tranquilamente a pesar de tener hueso».

Un consumo diversificado

Pordomingo aseguró que «el consumo interno de carne bovina ha bajado en el país en el ultimo tiempo, un poco por una cuestión de precios, y otro poco por sustitución. Seguimos todavía por arriba de los 100 kilos de consumo de carne, si bien bajó un poco el vacuno, se mantuvo el de aves y se ha incrementado el de cerdos. Hoy en día consumimos en promedio unos 50 Kg. de carne de vaca y entre 50 y 60 Kg. de carnes entre cerdo y aves. Eso es algo mas que positivo por que diversifica un poco los mercados, y además porque es más saludable».

Fuente: La Arena