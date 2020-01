El Intendente Municipal Javier Andres encabezó el brindis de fin de año en el Palacio Municipal.

“El fin de año siempre es un momento bisagra, en lo personal y en lo laboral. Uno siempre hace un balance de lo que fue el año y se plantea objetivos para el próximo.

Me parece importante que además de este momento de brindis, en todas las áreas del municipio podamos hacer este ejercicio de balance, de repasar qué es lo que aprendimos en 2019, qué podemos mejorar y que a partir de ese balance y de tener en claro cuáles son las materias pendientes, podamos definir objetivos para el 2020. Sé que con el gabinete, con el equipo van a poder trabajar en este sentido. En 2020 tenemos que trabajar todos juntos para lograr esos objetivos. ” dijo el Intendente durante su discurso y agregó “Sepan que yo hoy soy el Intendente, pero ustedes no trabajan para mi, ni para su secretario o jefe directo. Sino que todos trabajamos para los vecinos de Adolfo Alsina”.

Durante el acto se reconoció a los trabajadores que se jubilaron durante 2019 y también a quienes recibieron premios por 20, 25 y 30 años de servicio.

El ex Intendente y actual de Senador Provincial, David Hirtz, acompañó el evento y dirigió un mensaje.



Anuncio



Durante el brindis de fin de año, el Intendente anunció que ” en el marco de la situación dificil y de la crisis que se está viviendo se brindará el Día de cumpleaños para que todos puedan compartirlo con sus seres queridos. ” En su recorrida Andres visitó el Hospital General San Martín, la Casa del Niño, el Centro de Día Evita y las Miniresidencias.

Previamente el Intendente recorrió dependencias municipales que usualmente no pueden acercarse al Palacio Municipal.



Recorrida”Este es un beneficio y un reconocimiento al trabajo que todos ustedes realizan. Les pido que el próximo año redoblemos el esfuerzo, que demos lo mejor de nosotros ” pidió Andres.