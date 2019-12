«Todos los días sueño con Cristian y me pide que lo encuentre», dijo Pompeya Gómez, la mamá del joven de 21 años que fue secuestrado en un barrio de la ciudad de Corrientes en 2003.

El Ministerio de Seguridad de la Nación contrató una empresa argentina para dragar un sector del arroyo, cercano a la localidad correntina de Paso de los Libres, que fue apuntado por un testigo brasileño como el lugar en el que estarían los restos del joven estudiante.

La firma recibirá cien mil dólares para vaciar unos 9.200.000 millones de litros del trecho del arroyo, lo que permitiría revisar el lecho del curso de agua y chequear el dato aportado por el testigo sumado a la causa por la Policía Federal de Brasil, que trabajó a lo largo de varios años en el caso junto a sus par argentina.

La mamá de Cristian prefirió no presenciar los trabajos de búsqueda: «La verdad es que prefiero no ir, no me siento bien. Son 16 años de llevar esta cruz y como familia estamos pasando momentos muy difíciles». Según Pompeya, la búsqueda en Brasil «tiene muchas pistas parecidas al caso de Cristian» y añadió: «todos los días sueño con Cristian y me pide que lo encuentre».

El complicado rastrillaje había comenzado a gestarse en septiembre de 2018, bajo directivas del fiscal federal de Corrientes, Flavio Ferrini, y se realizaron diversas diligencias previas, como un estudio de impacto ambiental, mientras que se prevé que los trabajos iniciados este lunes podrían prolongarse durante diez días.

La desaparición de Cristian

Cristian Schaerer, hijo del ex ministro de salud de Corrientes Juan Pedro Schaerer, fue secuestrado por una banda cuando ingresaba a su casa del barrio Las Tejas, en la noche del 21 de septiembre de 2003.

La familia del joven llegó a pagar un rescate de 277 mil dólares, pero nunca se supo sobre el paradero de Cristian. Los principales acusados por el caso son Rodolfo «Ruso» Lohrman y José Horacio «Potrillo» Maidana, quienes permanecen arrestados en Portugal, donde fueron atrapados en noviembre de 2016. (NA)

