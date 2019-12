Efectivos de la Policía de Córdoba encontraron este jueves por la tarde el cuerpo del ginecólogo desaparecido Daniel Casermeiro. Los restos estaban calcinados en una zona rural de la ciudad de San Francisco, donde buscaban al médico. Investigadores realizaron peritajes que confirmaron que se trata del hombre del que no había rastros desde el jueves 19 de diciembre.

Los agentes que participaron del rastrillaje indicaron que el cuerpo está parcialmente quemado y resaltaron que parte de la ropa estaba a salvo, por lo que podía ser reconocida. También informaron que el viernes a las 11 el fiscal Bernardo Alberione dará una conferencia junto a autoridades locales, para dar a conocer el resultado de la autopsia que enviaron a realizar.

El hallazgo se produjo en un sector de pastizales, al costado de la ruta provincial A10, cerca del límite con la provincia de Santa Fe y de la zona rural donde el domingo pasado fue encontrado el auto BMW cupé blanco que pertenecía al ginecólogo.

En diálogo con Arriba Argentinos, su hijo Diego había negado que el médico fuera prestamista, tras las versiones que surgieron luego de que encontraran el auto abandonado con una suma millones de pesos en su interior. Además, su familia había elevado la recompensa a un millón de pesos para quien aporte datos sobre su ubicación.

El auto del que era propietario el médico desaparecido (Foto: Gentileza La Voz de San Justo).

Diego Casermeiro había asegurado que estaban en contacto con los investigadores y que no había novedades del paradero de su padre. En relación al hallazgo de la plata que estaba en el BMW, contó que estaría relacionada con una transacción inmobiliaria y que esa era una de las actividades de su padre: “Iba a encontrarse con un arquitecto para hacer una operación. Es un valor coherente para comprar una propiedad básica en esta zona”.

“Mi papá era una persona muy conocida en estas ciudades y podía llegar a darle plata a alguien que la necesitara, pero no era prestamista”, aclaró sobre las versiones que involucran al médico.

“Si se hubiera escapado se habría preparado, llevado ropa, y eso no sucedió. Lo conocemos, no puede haber pasado eso. Tampoco creemos que se haya quitado la vida, en ese caso habría aparecido el cuerpo. Son todas hipótesis igualmente, no sabemos nada de él: solo queremos que aparezca vivo”, había afirmado el hijo del médico antes de que se confirmara la trágica noticia.

